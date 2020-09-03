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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Новости кризиса 4 сентября: правительство запретит снижать прожиточный минимум, Путину представили план восстановления экономики, доллар ждет большой обвал

URA.Ru00:29
РИА Новости

СМИ: российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

РИА Новости22:27
РЕН ТВ

Кабмин планирует запретить регионам понижать прожиточный минимум

РЕН ТВ17:00
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена
РБК17:39
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Эксперт рассказал, как нейросети изменят бизнес через несколько лет

Технологии нейронных сетей и машинного обучения все активнее используются в бизнесе, уже через несколько лет они изменят рынок труда, помогут контролировать бизнес-процессы и станут главными "советниками" руководителей, заявил РИА Новости генеральный директор провайдера IT-инфраструктуры Selectel Олег Любимов.
РИА Новости00:38

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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Nasdaq рухнул на 5,5%, Dow Jones потерял 1000 пунктов

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 2 сентября основные индексы Уолл-стрит находились на исторических максимумах, которые S&P и Nasdaq несколько раз обновили за последнюю неделю.
REGNUMвчера в 15:35

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
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NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
РБК00:42
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