Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
Смотрите также
Минкульт опроверг получение обращения о запрете фильма «Цой»
«Йокериту» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
Путин расширил указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Гендиректор «СТС» рассказал о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева
МО РФ профинансирует создание Суворовского училища в Иркутске
Фургал заявил о давлении следствия
Главный претендент на пост премьера Японии обещал продолжить курс Абэ
Соратники Навального выпустили расследование с обвинениями в коррупции томских единороссов
В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
В Приморье во время тайфуна «Майсак» погиб человек
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
«Йокериту» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум
Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии