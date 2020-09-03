Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
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Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум
Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
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