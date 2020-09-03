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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
РИА Новости

«Известия»: в России планируют запретить снижать прожиточный минимум

РИА Новости22:27
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru17:21
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10

В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек

По данным министерства здравоохранения Приморья, в медицинские учреждения обратились 55 человек, которые пострадали вчера, когда в крае бушевал тайфун "Майсак", сообщила пресс-служба правительства региона.
Российская газета21:47
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Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
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