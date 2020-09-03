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Lenta.ru
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Забросить корзину: кабмин намерен запретить снижать прожиточный минимум

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году.
Известия17:01
Подробнее о событии
Коммерсантъ

«Известия»: правительство хочет запретить снижать прожиточный минимум в регионах

Коммерсантъ21:19
Известия

Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума

Известия17:10
Комсомольская правда

В России регионам планирует запретить понижать прожиточный минимум

Комсомольская правда20:09
Lenta.ru

Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум

Lenta.ru17:42
РЕН ТВ

В России могут запретить снижать прожиточный минимум

РЕН ТВ18:22
URA.Ru

В России запретят снижать прожиточный минимум

URA.Ru17:21
РБК

СМИ узнали о планах кабмина запретить снижение прожиточного минимума

РБК20:46

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Finam.Ru2 сентября в 13:00

Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии продолжатся

Вильнюс, 4 сентября 2020, 04:02 — REGNUM Протесты в Белоруссии не прекратятся никогда, заявила 4 сентября домохозяйка Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента, в интервью японскому телеканалу NHK.
REGNUM21:02

В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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AP: Байден в Висконсине встретился с семьей афроамериканца Блейка

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден встретился в четверг в городе Кеноша (штат Висконсин) с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненого в результате задержания полицией.
ТАССвчера в 15:29

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Как «Большой балет» объединил Бразилию и Бурятию

Началом потенциально интересных взаимоотношений стал главный балетный телепроект России – «Большой балет» на телеканале «Россия-Культура», в четвёртом сезоне которого приняла участие пара из Бурятского театра оперы и балета – Харука Ямада и Эрдэм Сандаков.
Байкал-Daily20:10