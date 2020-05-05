Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыРоссийским регионам выделили 2 млрд рублей на поддержку малого бизнеса

Правительство России выделило 2 млрд рублей на поддержку малого бизнеса в регионах. Средствами будет распоряжаться Минэкономразвития. Деньги на помощь бизнесу поступят из резервного фонда.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
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