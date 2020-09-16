Автодилеры предрекли дефицит новых легковых автомобилей в российских автосалонах до конца года.

Российским салонам предрекли дефицит автомобилей до конца года

Общество Соратники Навального объяснили происхождение «бутылочки с «Новичком» В сообщении соратники политика объясняют, что бутылочка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была найдена в номере гостиницы в Томске. 37

Шоу-бизнес Жена Петросяна объяснила, почему скрывала беременность Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на вопросы подписчиков о своем материнстве и маленьком сыне. 6

Фигурное катание Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе Призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. 20

Происшествия Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году. 1,8K

Происшествия В министерстве лесного хозяйства Красноярского края проходят обыски Правоохранительные органы Красноярского края проводят обыски в министерстве лесного хозяйства региона, сообщает Newslab.Сотрудники полиции и управления по экономической безопасности и противодействию коррупции изымают документы, которые имеют отношение к тушению лесных пожаров. 3

Происшествия СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой «Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства. 1,2K

Политика В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального". 1,2K

Общество Ураган «Салли» в США ослабел до тропического шторма Ураган "Салли", который обрушился на южное побережье США, ослабел до тропического шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на Наццентр по наблюдению за ураганами.

Хоккей Овечкину предложат рекордный контракт Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может подписать новый рекордный контракт с клубом.

Политика Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой". 36

Общество Бурганов покинул пост главы Минобрнауки Татарстана Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов ушел с поста министра образования РТ. 23

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс впервые озвучила причины развода с третьим мужем Блёданс раскрыла некоторые детали своей личной жизни, в частности рассказала о причинах расставания со своим последним официальным мужем Александром Семиным, от которого она стала мамой мальчика по имени Семён. 2

Футбол Ультрас киевского «Динамо»: не примем Луческу ни при каких условиях Ранее сообщалось, что Луческу принял решение жить на клубной базе, поскольку опасается за свою жизнь. Луческу возглавил «Динамо» 23 июля.

Здоровье Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей. 7

Политика Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни. 27