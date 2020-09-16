Авто
Lenta.ruРоссийским салонам предрекли дефицит автомобилей до конца года
Автодилеры предрекли дефицит новых легковых автомобилей в российских автосалонах до конца года.
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Запасов больше нет. Покупателям машин приходится брать что дают или ждать до ноября
Фонтанка.Рувчера в 05:57
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Общество
Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына
Художник Никас Сафронов отказался платить за ремонт бассейна, который сломал его сын Лука Затравкин, пишет "Собеседник".
Газета.Ru 02:19
Общество
Соратники Навального объяснили происхождение «бутылочки с «Новичком»
В сообщении соратники политика объясняют, что бутылочка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была найдена в номере гостиницы в Томске.
РБК 03:11
Здоровье
В Казахстане зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Sputnik Кыргызстан 02:20
Шоу-бизнес
Жена Петросяна объяснила, почему скрывала беременность
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на вопросы подписчиков о своем материнстве и маленьком сыне.
РИА Новости 02:01
Происшествия
В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела за угрозы милиционерам
В Белоруссии возбуждено 43 уголовных дела за угрозы насилия в отношении сотрудников милиции.
Известия вчера в 05:35
Армия и оружие
Псковские десантники прибыли из России в Белоруссию на учения
Znak.com 15 сентября в 06:07
Шоу-бизнес
Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией
Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
Фигурное катание
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе.
Известия вчера в 11:43
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний России
Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных компаний России.
Ведомости 02:49
Происшествия
Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости 03:29
Происшествия
В министерстве лесного хозяйства Красноярского края проходят обыски
Правоохранительные органы Красноярского края проводят обыски в министерстве лесного хозяйства региона, сообщает Newslab.Сотрудники полиции и управления по экономической безопасности и противодействию коррупции изымают документы, которые имеют отношение к тушению лесных пожаров.
Вестник 03:20
Наука
Ученые объяснили, почему в природе преобладает синий цвет
МедиаПоток 01:51
Происшествия
СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском вчера в 10:10
Происшествия
В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест
Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве.
РБК 00:27
Экономика
«Яндекс.Деньги» сменит название после «развода» Сбербанка и «Яндекса»
Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на ЮKassa.
РБК 03:00
Политика
В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости 03:13
Общество
Ураган «Салли» в США ослабел до тропического шторма
Ураган "Салли", который обрушился на южное побережье США, ослабел до тропического шторма, сообщает ТАСС со ссылкой на Наццентр по наблюдению за ураганами.
Газета.Ru вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала фотографию семимесячной дочки Энрике Иглесиаса
Накануне на странице теннисистки появилась новая фотография подросшей малышки.
RuNews24.ru 03:12
Армия и оружие
The National Interest раскрыло тактику США в войне с Россией
Вечерний курьер 02:01
Политика
МИД Турции: ЗРС С-400 еще не заступили на боевое дежурство
Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которая Турция приобрела у России, все еще не заступили на боевое дежурство в республике.
Российская газета вчера в 17:26
Хоккей
Овечкину предложат рекордный контракт
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может подписать новый рекордный контракт с клубом.
Lenta.ru 03:28
Политика
Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости 03:07
Общество
Бурганов покинул пост главы Минобрнауки Татарстана
Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов ушел с поста министра образования РТ.
Республика Татарстан 02:49
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впервые озвучила причины развода с третьим мужем
Блёданс раскрыла некоторые детали своей личной жизни, в частности рассказала о причинах расставания со своим последним официальным мужем Александром Семиным, от которого она стала мамой мальчика по имени Семён.
Bimru.ru вчера в 10:58
Футбол
Ультрас киевского «Динамо»: не примем Луческу ни при каких условиях
Ранее сообщалось, что Луческу принял решение жить на клубной базе, поскольку опасается за свою жизнь. Луческу возглавил «Динамо» 23 июля.
Чемпионат 03:12
Здоровье
Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию очередей в поликлиниках
Прошу министра здравоохранения совместно с главами муниципалитетов, главврачами городских больниц навести порядок в этой сфере, сделать все для того, чтобы процесс посещения поликлиник был безопасным и комфортным для людей.
Политсовет 01:59
Политика
Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
Российская газета 03:08
Игры
Sony объявила цену PlayStation 5
Ранее цены и дату релиза своих новых консолей объявила и компания Microsoft, чье игровое подразделение Xbox является главным конкурентом консолей Sony.
Газета.Ru 02:22