Общество
Lenta.ruРоссийским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Российская газета» в субботу, 11 января.
Читать в источнике
Оценить348
с чего всё началось
Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах
Российская газетавчера в 23:00
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Футбол
Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин»
Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Происшествия
Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области
Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Политика
Власти Ирана признались в том, что украинский Boeing был сбит ПВО
В генеральном штабе вооруженных сил Ирана добавили, что пассажирский самолет был сбит в связи с тем, что он случайно пролетел рядом с важным военным объектом.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Общество
Жители России увидят первое в этом году лунное затмение
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Происшествия
У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа
Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.
Политика
В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота
В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Общество
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу Герцоги Сассекские отказались от финансирования.
Происшествия
В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
Политика
Угрожавшую Путину экс-депутата Рады высмеяли в сети
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Армия и оружие
В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»
Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Авто
В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам
Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Общество
В Японии началось извержение вулкана Синдакэ
Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана на острове Сацума-Иодзима, расположенного на юго-западе Японии.
Футбол
«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой
«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Кино
ЛГБТ‑персонажи появятся во втором сезоне сериала «Ведьмак»
Политика
В Канаде уточнили число погибших сограждан в авиакатастрофе в Иране
Общество
На перелеты главы СК Бастрыкина на курорт в Финляндии, по некоторым данным, из бюджета потрачены 8 млн рублей
По его данным, глава СК вылетел из Москвы в Куопио на Ту-204 специального летного отряда «Россия».