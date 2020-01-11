Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Российская газета» в субботу, 11 января.
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с чего всё началось

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Коммерсантъ04:49

В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

RT на русском04:32

В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах

РИА Новости01:34

Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах

Газета.Ru05:06

Васильева рассказала об изменении системы школьных оценок в аттестатах

Известия03:15

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

РБК04:10

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

Российская газетавчера в 23:00
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Футбол

Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин»

Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
RT на русском 04:54
Общество

Умер правивший 50 лет Оманом султан

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
РБК вчера в 19:31
Происшествия

Трое граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Орловской области

Трое граждан Украины погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
ТАСС 04:44
Политика

Иран передаст Франции черные ящики украинского Boeing

РБК 05:06
Политика

Власти Ирана признались в том, что украинский Boeing был сбит ПВО

В генеральном штабе вооруженных сил Ирана добавили, что пассажирский самолет был сбит в связи с тем, что он случайно пролетел рядом с важным военным объектом.
REGNUM вчера в 23:59
Общество

Раскрыт секрет кардигана Путина

Lenta.ru вчера в 03:31
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Жители России увидят первое в этом году лунное затмение

REGNUM 09 января в 23:20
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Происшествия

У московской фирмы украли 16 машин и два сейфа

Полиция возбудила уголовные дела после хищения у компании в Москве 16 автомобилей представительского класса и двух сейфов с деньгами.
Известия 04:29
Общество

Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье

РИА Новости 01:20
Политика

В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

В попытке госпереворота в Абхазии принимали участие граждане Украины. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявили в администрации президента.
Национальная служба новостей вчера в 09:37
Происшествия

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК 04:51
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты 09 января в 20:25
Общество

Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу

Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу Герцоги Сассекские отказались от финансирования.
Экспресс газета вчера в 00:58
Происшествия

В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

Российская газета 04:56
Политика

Угрожавшую Путину экс-депутата Рады высмеяли в сети

Газета.Ru вчера в 21:32
Хоккей

Панарин рассказал о проблеме молодежной сборной России по хоккею

МК-Спорт 05:01
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец вчера в 01:01
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Россия не имеет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Газета.Ru 03:23
Общество

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Lenta.ru 03:17
Политика

Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву

«Канцлер прибудет в Москву 11 января с однодневным визитом», — приводит ТАСС слова представителя дипмиссии.
REGNUM вчера в 03:11
Армия и оружие

WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника

Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Газета.Ru 02:27
Авто

В Германии продают 34 военных Гелика по привлекательным ценам

Немецкая компания Autohaus Lorinser, которая является дилером Mercedes-Benz, выставила на продажу сразу 34 внедорожника G-класса по относительно заманчивым ценам — почти все экземпляры предлагаются меньше чем за 20 000 евро или около 1,36 млн рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 02:35
Общество

В Японии началось извержение вулкана Синдакэ

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана на острове Сацума-Иодзима, расположенного на юго-западе Японии.
REGNUM 05:00
Футбол

«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой

«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Спорт-Экспресс 02:50
Политика

Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули

Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Утро.ru вчера в 12:06
Кино

ЛГБТ‑персонажи появятся во втором сезоне сериала «Ведьмак»

ToDay News Ufa вчера в 04:59
Политика

В Канаде уточнили число погибших сограждан в авиакатастрофе в Иране

Известия вчера в 20:38
Общество

На перелеты главы СК Бастрыкина на курорт в Финляндии, по некоторым данным, из бюджета потрачены 8 млн рублей

По его данным, глава СК вылетел из Москвы в Куопио на Ту-204 специального летного отряда «Россия».
Эхо Москвы 05:07
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