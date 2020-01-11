Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Российская газета» в субботу, 11 января.
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с чего всё началось

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".
Российская газетавчера в 23:00

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Что известно о новых оценках российских школьников

РЕН ТВ07:31

Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах

Российская газетавчера в 23:00

Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах

Газета.Ru05:06

Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому

Lenta.ru03:55

Васильева рассказала об изменении системы школьных оценок в аттестатах

Известия03:15

В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»

РИА Новости01:34

Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах

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Впервые изображена структура РНК сердца

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Происшествия

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