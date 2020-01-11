Общество
Lenta.ruРоссийским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева, пишет «Российская газета» в субботу, 11 января.
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с чего всё началось
Ольга Васильева: В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3".Российская газетавчера в 23:00
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Васильева рассказала, какие новые отметки появятся в школьных аттестатах
Российская газетавчера в 23:00
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