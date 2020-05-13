Общество
Газета.RuРоссийским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. Об этом он сказал в эфире "России 24".
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с чего всё началось
"Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах, им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ", — сказал Глушко в эфире канала "Россия 24".РИА Новости10:15
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