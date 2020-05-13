с чего всё началось

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. Об этом он сказал в эфире "России 24".

Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ

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