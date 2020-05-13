Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинистр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору

Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз. Ребята смогут сдать все предметы, которые они выбрали и которые нужны им для поступления на ту или иную специальность в вузе.
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с чего всё началось
«Это будет два экзамена, которые выпускнику необходимо выбрать исходя из того, на какой факультет он поступает», — заявил замминистра в эфире телеканала «Россия-24
».
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Выпускники школ смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭ для поступления в вузы

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