Общество
Газета.RuРоссийским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. Об этом он сказал в эфире "России 24".
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В Госдуме призвали учитывать успеваемость школьников при поступлении в ВУЗы
Национальная служба новостей14:46
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Общество
Евросоюз расширил список аэропортов с риском заражения коронавирусом
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) добавило в список новые аэропорты с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией.
News.ru 13:46
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
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Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия 20:30
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Наука
Обнаружено доказательство природного происхождения вируса SARS-CoV-2
МедиаПоток вчера в 10:45
Общество
В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих
Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
РБК 19:39
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Общество
Мишустин отметил важность своевременной поддержки медиков
Мишустин отметил, что из перечисленных средств было израсходовано только 4,5 млрд.
NewInform 06:13
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Лобода показала подтянутую фигуру
На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.
WomanHit.ru 09:56
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появилась строка для граждан, которые имеют право на оформление единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет.
Карелинформ 09:43
Гаджеты
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов
Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов. В прошедшем квартале компания реализовала рекордно мало смартфонов Xperia.
Ferra 07:51
Общество
Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком
«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
Религия
Во время столкновений в Черногории пострадали четверо полицейских
Аргументы и Факты 21:24
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
Наука
Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания
Большую экологическую проблему представляет обесцвечивание кораллов — болезнь, которая проявляется в виде потери окраски и возникает по причине отмирания эндосимбиотических водорослей семейства семейство Symbiodiniaceae.
N+1 14:25
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Футбол
«Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн
Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.
Sports.ru 17:04
Футбол
Шевченко: «Хочу стать тренером „Милана“»
Евро-футбол.ру 10:15
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Общество
Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией.
Ведомости 13:08
Армия и оружие
Запуск ракет новейшей противотанковой системой «Корнет» попал на видео
Ракеты противотанкового комплекса Корнет, способные прожигать броню боевых машин, испытаны на полигоне.
Политическая Экспертиза вчера в 21:54
Экономика
Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума
Российские банки в апреле одобрили лишь 20 процентов заявок на кредит, что стало минимумом с 2017 года, когда эксперты начали вести такую статистику.
РИА Новости 04:17
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47