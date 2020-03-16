Коронавирус

Экспресс газетаЭкспресс газетаРоссийским школьникам продлят каникулы из-за коронавируса

Российским школьникам продлят каникулы из-за коронавируса Учебные заведения усиливают профилактические меры.
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Школьникам собираются продлить каникулы в нескольких регионах России

Пятый канал16 марта в 09:25

В нескольких регионах России в школах из-за коронавируса продлят каникулы

РБК16 марта в 06:28

Коронавирус продлит каникулы новосибирским школьникам

Новосибирские новости16 марта в 08:57

Из-за коронавируса школьникам в некоторых регионах России хотят продлить каникулы

Gazeta.SPb16 марта в 08:57

В РФ могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса

Мой Брянск16 марта в 07:29

Ряд регионов России продлит школьникам каникулы

Ридус16 марта в 09:21

Новосибирский минобр о борьбе с коронавирусом: школьникам продлят каникулы, студентов отправят домой

НГС16 марта в 01:40
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Известия 05:24
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею почти 70 миллионов долларов

Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере 69,2 миллиона долларов.
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Общество

Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан

Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Газета.Ru 05:38
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

ОАЭ закрывают границы для иностранцев

Объединенные Арабские Эмираты ужесточают правила въезда на территорию страны для всех иностранных туристов с 19 марта 2020 года.
Русские Эмираты вчера в 11:45
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Здоровье

Дисциплина и ответственность: как Китай побеждает эпидемию

Новые Известия 15 марта в 05:08
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

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Гарик Сукачев изменил текст песни про бабушку из-за коронавируса

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Энергетика

Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть

Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Вести.Ru 00:09
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»

Певица Ольга Зарубина упала в обморок после завершения съемок ток-шоу «На самом деле», где она узнала шокирующие новости о своем возлюбленном.
iReactor вчера в 20:12
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
News.ru 16 марта в 10:15
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Культура

Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен

Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.
Кривое-зеркало.ру 05:50
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Шоу-бизнес

Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева

Live24 вчера в 07:05
Армия и оружие

Госдума приняла закон о запрете годовых контрактов с офицерами

Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон, которым для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, ограничивается право заключения новых контрактов сроком на один год.
РИА Новости 05:47
Хоккей

«Ак Барс» попросил КХЛ досрочно завершить сезон

«Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить этот сезон без определения победителя Кубка Гагарина.
Inkazan 05:52
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Технологии

Google Translate теперь может переводить в режиме реального времени

В приложении Google Translate появилась новая функция, которая дает людям пользователем переводить и транскрибировать аудио в режиме реального времени.
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Наука

В МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса

В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости.
Molnet.ru 05:55
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия вчера в 09:57
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Bimru.ru вчера в 13:08
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
РИА Новости 04:49
Политика

Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
РИА Новости 05:45
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