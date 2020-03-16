Коронавирус
Экспресс газетаРоссийским школьникам продлят каникулы из-за коронавируса
Российским школьникам продлят каникулы из-за коронавируса Учебные заведения усиливают профилактические меры.
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Из-за коронавируса школьникам в некоторых регионах России хотят продлить каникулы
Gazeta.SPb16 марта в 08:57
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Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею почти 70 миллионов долларов
Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере 69,2 миллиона долларов.
Общество
Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
ОАЭ закрывают границы для иностранцев
Объединенные Арабские Эмираты ужесточают правила въезда на территорию страны для всех иностранных туристов с 19 марта 2020 года.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Здоровье
Дисциплина и ответственность: как Китай побеждает эпидемию
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Ирак созывает экстренную встречу ОПЕК+ в связи с падением цен на нефть
Ирак призвал организовать экстренную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»
Певица Ольга Зарубина упала в обморок после завершения съемок ток-шоу «На самом деле», где она узнала шокирующие новости о своем возлюбленном.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Культура
Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен
Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Шоу-бизнес
Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева
Армия и оружие
Госдума приняла закон о запрете годовых контрактов с офицерами
Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон, которым для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, ограничивается право заключения новых контрактов сроком на один год.
Хоккей
«Ак Барс» попросил КХЛ досрочно завершить сезон
«Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить этот сезон без определения победителя Кубка Гагарина.
Технологии
Google Translate теперь может переводить в режиме реального времени
В приложении Google Translate появилась новая функция, которая дает людям пользователем переводить и транскрибировать аудио в режиме реального времени.
Наука
В МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса
В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости.
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
Политика
Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.