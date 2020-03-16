Экономика Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.

Общество ОАЭ закрывают границы для иностранцев Объединенные Арабские Эмираты ужесточают правила въезда на территорию страны для всех иностранных туристов с 19 марта 2020 года.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.

Культура Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.

Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

Армия и оружие Госдума приняла закон о запрете годовых контрактов с офицерами Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон, которым для офицеров и прапорщиков, проходящих службу в вооруженных силах по контракту, ограничивается право заключения новых контрактов сроком на один год.

Наука В МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости.

Происшествия В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.