Коронавирус
Газета.RuРоссийским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса
Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.
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Правительство рассматривает продление весенних школьных каникул из-за коронавируса
Московский Комсомолец06:43
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