Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

Правительство России в качестве одной из мер против распространения коронавируса рассматривает возможность продлить весенние каникулы в школах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на перечень мер по итогам совещания кабмина.
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В России могут запретить мероприятия численностью более тысячи человек

Коммерсантъ07:53

Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

Известия07:38

В нескольких регионах России в школах из-за коронавируса продлят каникулы

РБК06:28

В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса

РИА Новости06:56

Правительство рассматривает продление весенних школьных каникул из-за коронавируса

Московский Комсомолец06:43

Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса

Lenta.ru06:41

Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса

RT на русском07:18
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Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Политика

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:29
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

RT на русском 06:31
Экономика

Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития

Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
РБК 07:59
Культура

Канал НТВ отказался от зрителей на съемках большинства программ

Решение о съемках без зрителей большинства телевизионных программ приняло руководство канала НТВ для профилактики распространения нового коронавируса в России, 16 марта сообщает пресс-служба телекомпании.
Красная весна 07:50
Общество

МГУ переходит на дистанционное обучение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 07:38
Общество

«TUI Россия» продолжила работу после приостановки продаж TUI Group

Компания "TUI Россия" продолжает работу в штатном режиме, сообщили в руководстве оператора.
Интерфакс 07:16
Общество

«Газпром» приостановил поставку газа по «Силе Сибири»

Вести.Ru 03:47
Экономика

АФК «Система» хочет попасть в пятерку крупнейших латифундистов

По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.
Ведомости вчера в 16:39
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«Барселона» хочет подписать четырех игроков летом

По информации Diario Sport, «блауграна» хочет купить 4 футболистов.
Sports.ru 08:07
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения.
Lenta.ru 01:30
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов

Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Дни.ру 04:49
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – населению", сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Футбол

Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 03:10
Экономика

Кролиководческая ферма в Смоленской области увеличит производство

В ходе рабочей встречи стороны поговорили о финансировании инвестиционного проекта, направленного на увеличение производственных мощностей кролиководческой фермы «КРОЛЪ и К» в Гагаринском районе.
Рабочий путь (г. Смоленск) 06:32
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть отложено

На 22 апреля в России запланировано всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию страны.
Pravda.Ru 05:49
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек

CyberSport.ru 14 марта в 04:15
Политика

Мишустин заявил о неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию, считает премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 14 марта в 11:42
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
РБК вчера в 21:24
Происшествия

Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жителя Красноярска госпитализировали с подозрением на короновирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правительства Алексея Подкорытова.
Ведомости 05:28
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:59
Политика

Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Ведомости 06:47
Общество

Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

В комздраве Петербурга перечислили пункты, где можно это сделать.
Доктор Питер 07:21
Технологии

Выход PlayStation 5 и Xbox Series X могут отложить из-за коронавируса

Аналитики компании DFC Intelligence сообщили о возможном переносе выхода новых приставок от PlayStation и XboX на 2021-й год.
Piter.tv вчера в 15:45
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс 14 марта в 00:54
Как работают Яндекс.Новости?
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