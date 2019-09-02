Общество
Lenta.ruРоссийским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
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Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
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