Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

В Новосинеглазово объяснили исполнении песни о рюмке водки на 1 сентября

РБК11:24

Уральских школьников встретили в День знаний «рюмкой водки»

РЕН ТВ06:36

Школьников под Челябинском поздравили песней «Рюмка водки на столе»

Московский Комсомолец09:51

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Lenta.ru08:42

В День знаний уральским школьникам спели про «рюмку водки на столе»

URA.Ru05:34

В Челябинской области школьников поздравили песней «Рюмка водки на столе»

РИА Новости07:20

Депутат объяснил исполнение «Рюмки водки на столе» на концерте 1 сентября

Известия11:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Газета.Ru 07:16
Политика

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Футбол

Икарди официально стал игроком «ПСЖ»

Sportbox.RU 17:26
Политика

Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.
Газета.Ru вчера в 22:11
Происшествия

В Ярославле семь человек пострадали из-за столкновения трех маршруток

РБК 12:53
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод

Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Космос

В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал

Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.
Южный Федеральный 31 августа в 00:32
Происшествия

Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Здоровье

20-летний спортсмен может лишиться легкого из-за вейпа

Уолкер Макнайт попробовал вейп на первом курсе колледжа.
Medical Note 04:43
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Шоу-бизнес

Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына

Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.
Пятый канал 16:22
Происшествия

Журналиста Азара отпустили из отделения полиции

RT на русском 18:02
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Футбол

ФК «Ростов» может перестать играть на «Ростов Арене»

Футбольный клуб «Ростов» получил проект расторжения договора об аренде стадиона «Ростов Арена» от компании «Спорт-Инжиниринг».
161.ru 13:30
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета 18:48
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru вчера в 03:29
Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Ранее в Сербии и Черногории осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 18:29
Космос

Космонавты допросили робота «Федора» на МКС

Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Политика

Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике»

В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.
ПолитРоссия 09:59
Кино

Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера

Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Общество

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Общество

Путин пообщался с пострадавшими от паводков в Тулуне

В ходе рабочего визита в Тулун Иркутской области Владимир Путин посетил школу №6, первый этаж которой был затоплен в результате сильных паводков.
RT на русском 10:44
Политика

Главный московский единоросс подал иск к ФБК и Навальному

Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Медиазона 03:47
Политика

В экономике Ливана ввели чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения в экономике Ливана ввел премьер-министр страны Саадо Харири 2 сентября, сообщает ТАСС.
Красная весна 15:24
Экономика

Кабмин утвердил квоту на экспорт лома черных металлов в объеме 1 млн т

Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
ТАСС 10:29
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Музыка

В Санкт-Петербурге Теодор Курентзис сыграл вместе с musicAeterna

23 октября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского музыканты musicAeterna вместе с приглашенными мировыми звездами представят зрителям «Реквием» Моцарта.
Lenta.ru 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное