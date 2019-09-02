Общество
Lenta.ruРоссийским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
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Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Согласно плану, обмен между странами не может состояться из-за того, что Украина не хочет продолжать уголовное преследование задержанных украинских моряков.
Газета.Ru 13:00
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Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
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В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
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Футбол
Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
Защитник сборной России по футболу Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в санкт-петербургский "Зенит", сообщается на сайте российского клуба.
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Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
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Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Политика
Путин отреагировал на информацию об оскорблении людей чиновницей
Президент России Владимир Путин отреагировал на инцидент с чиновницей, которая назвала пострадавших от паводка в Иркутской области людей, быдлом и бичами, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 16:04
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Происшествия
В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости 08:35
Экономика
Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию
Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.
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Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru 14:15
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
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Происшествия
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
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Происшествия
Стрелка из Техаса уволили за несколько часов до происшествия
Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии.
Политическая Экспертиза вчера в 21:56
Футбол
Ригони прибыл в Италию для подписания контракта с «Сампдорией»
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прибыл в Италию для подписания контракта с «Сампдорией».
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Футбол
Стал известен характер травмы полузащитника ЦСКА Яки Бийола
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол получил повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава, об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Футбол
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«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
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Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
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«Матрица» вновь выходит в российский прокат
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Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».
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