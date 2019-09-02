Общество
Lenta.ruРоссийским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Происшествия
Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
RT на русском 12:08
Общество
В трех штатах США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил эвакуацию в ряде округов из-за урагана "Дориан".
Труд 02:40
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Президент Молдавии Игорь Додон посетил с рабочим визитом Москву
Президент Молдавии Игорь Додон посетил с рабочим визитом Москву.
Независимая газета 11:34
Игры
Звучит как угроза – Konami продолжит делать «высококачественные консольные игры»
После Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain 2015 года выпуска компания Konami сконцентрировалась на мобильных проектах и сериях по типу Pro Evolution Soccer и Yu-Gi-Oh.
Городской портал Новый Нижний 18:20
Политика
Рогозин отреагировал на критику строительства космодрома Восточный
RT на русском 03:44
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
Общество
Британец научил черепаху ползать в пивную
Британец Джейсон Смит из городка Тьюксбери (графство Глостершир) приучил свою черепаху ползать в паб, пишет Daily Star.
Известия 17:08
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
Зеленский поручил за 3 месяца легализовать казино на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде в сжатые сроки принять закон о легализации игорного бизнеса в стране, сообщает «Интерфакс».
Sport24.ru 07:36
Общество
У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах.
Российская газета вчера в 00:46
Космос
Робот-шар снова отправится на МКС
Goroday.ru 17:52
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец 12:14
Армия и оружие
ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35
Как пояснил заместитель командующего ВВС Индии по материально-техническому обеспечению и подготовке, происшествие с МиГ-35 на авиасалоне указывает на то, что самолет способен выполнять весь спектр задач даже в случае получения повреждений.
Военное обозрение 00:45
Шоу-бизнес
Поклонники Нетребко не узнали похудевшую оперную диву
Подписчики звезды отреагировали лайками и комментариями, однако некоторые не узнали любимую певицу.
Дни.ру 07:48
Футбол
В «Тамбове» подтвердили подписание Обухова
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил информацию о подписании контракта клубом с нападающим «Сочи» Владимиром Обуховым.
Чемпионат вчера в 13:04
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ
В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».
RT на русском 15:04
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Гаджеты
В РФ начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro
В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.
Актуальные Новости 08:25