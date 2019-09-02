Общество
Lenta.ruРоссийским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
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Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Общество
В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Первого удара урагана ожидали во Флориде – там уже объявлен режим ЧС. Также режим чрезвычайной ситуации ввели в Джорджии и Южной Каролине.
Вести.Ru вчера в 18:29
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Армия и оружие
Зеленский уволил с военной службы экс-главу Генштаба ВСУ Муженко
Бывший начальник Генштаба ВСУ и генерал армии Виктора Муженко уволен в запас по указу президента Украины Владимира Зеленского.
Известия 20:15
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК 17:39
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Политика
Зеленский пообещал не стоять перед Трампом с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не будет стоять с протянутой рукой во время встречи с главой Белого дома.
РЕН ТВ вчера в 01:11
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва 05:56
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Общество
Boeing 737 Max может вернуться в строй не раньше 2020 года
Полеты на 737 Max были приостановлены по всему миру в марте 2019 г. после двух похожих авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, в которых погибло 346 человек.
Ведомости 17:11
Политика
Форум СМИ России и Китая открылся во Владивостоке
V Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
Интерфакс - Россия 20:21
Происшествия
Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков
Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.
REGNUM 12:59
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Театры
Ярославль готовится к Волковскому фестивалю
Первый русский готовится к Волковскому фестивалю.
Городской телеканал 14:57
Происшествия
В результате пожара на корабле в Калифорнии погибли десятки человек
На корабле, выполнявшем рейс около округа Вентура, произошло возгорание. В результате ЧП погибли 34 человека.
Дни.ру 14:42
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан»
Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press.
REGNUM 19:53
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Авто
АвтоВАЗ объявил о новых назначениях
Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.
SpeedMe 05:42
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Кино
Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера
Хоакин Феникс рассказал, как он готовился к съемкам в фильме Тодда Филиппса «Джокер».
Культуромания 09:11
Экономика
Верховный суд признал законным возбуждение дела о банкротстве экс-главы ПСБ
ВС РФ отклонил кассационную жалобу Ананьева на определение арбитражного суда Москвы, который в апреле по заявлению зерновой компании "Настюша" возбудил дело о банкротстве экс-главы ПСБ, и на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, отклонившего в мае апелляцию Ананьева на это определение.
РИА Новости 20:20
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52