Армия и оружие
Вести.RuРоссийским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе
Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
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Происшествия
Во Владимирской области проверяют жалобу медсестры на ожоги от маски
РИА Новости вчера в 09:17
Культура
Стефани Майер напишет новую книгу саги «Сумерки»
Автор серии книг про вампиров и оборотней Стефани Майер анонсировала выход новой книги.
МИР 24 04 мая в 21:11
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Газета.Ru 15:52
Политика
Трамп заявил, что не верит статистике по коронавирусу в Китае
Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет статистике заражений коронавирусом стране, но не считает достоверными данные по Китаю.
ТАСС 16:49
Футбол
«Астон Вилла» выступила против идеи доигрывать АПЛ на нейтральных аренах
Ранее против идеи о нейтральных аренах выступил и «Брайтон».
Sport24.ru 12:05
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
Общество
Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ
Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ).
Сусанин вчера в 09:30
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Здоровье
Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии коронавируса на детей
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирус опасно воздействует на детей.
OAnews 00:44
Политика
Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу
Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве.
Lenta.ru 18:51
Космос
Первые дома на Луне появятся через 10 лет
В любом случае, учёные твёрдо уверены, что первые дома на Луне появятся уже через 10 лет.
HotGeo 03:42
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости 17:26
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК 11:44
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 10:26
Общество
Масочный режим введут в Воронежской области с 12 мая
Масочный режим начнет действовать в Воронежской области с 12 мая.
De Facto 13:14
Происшествия
По факту избиения мальчика в Заполярье возбудили три новых дела
Российская газета 13:20
Происшествия
В Якутии выявили коронавирус у демобилизовавшегося солдата
Коронавирус обнаружен у демобилизовавшегося из армии и прибывшего в арктический улус Якутии, за минувшие сутки количество выявленных случаев COVID-19 в республике увеличилось на 17, всего в регионе зарегистрировано 348 случаев заболевания, сообщил на брифинге председатель оперативного штаба, глава республики Айсен Николаев.
РИА Новости 01:13
Авто
Интерьер нового Haval H5 рассекречен
Шпионские снимки экстерьера модели просочились в Сеть ещё в апреле, а накануне появились первые живые фотографии интерьера новинки, которые были опубликованы в Instagram канале cnauto99.
Новые автомобили 00:44
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости коронавирусом штамма SARS-CoV-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Ивана Коновалова.
Sputnik Таджикистан 06:05
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Игры
Видео: анонсировано дополнение Mortal Kombat 11: Aftermath с Робокопом
Трейлер был опубликован 6 мая на YouTube-канале PlayStation Europe. Релиз нового дополнения состоится 26 мая 2020 года.
REGNUM 11:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов выйти в октагон
Чемпион легкого дивизиона UFC, Хабиб Нурмагомедов, допустил свое возвращение в октагон в месяце июле.
Юфсбет 15:55
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета 09:09
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверился на коронавирус
Экспресс газета вчера в 05:49