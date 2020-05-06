Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

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