Армия и оружие

Вести.RuВести.RuРоссийским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Солдатам и офицерам Вооруженных сил РФ запретили разглашать в СМИ информацию о своей работе. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
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Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях

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ТАСС13:10

Российским военным запретили рассказывать в СМИ о своей работе

Вести.Ru11:44
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Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии коронавируса на детей

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что коронавирус опасно воздействует на детей.
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Суд оштрафовал жаривших шашлыки на Сенной площади в Петербурге мужчин

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Первые дома на Луне появятся через 10 лет

В любом случае, учёные твёрдо уверены, что первые дома на Луне появятся уже через 10 лет.
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Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
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Общество

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Интерьер нового Haval H5 рассекречен

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Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов выйти в октагон

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