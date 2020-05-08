Общество
REGNUMРоссийским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно
Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций до издания приказа Минобрнауки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 14:55
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Политика
Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»
Neva.Today вчера в 08:05
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы вчера в 16:03
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи о микротранзакциях, но только в одиночном режиме
Стоит отметить, что подобным знаком ESRB помечает игры не только с микротранзакциями, но и любыми другими типами покупок: дополнительные уровни, предметы индивидуализации, аддоны и так далее.
3DNews 07 мая в 02:27
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Армия и оружие
СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии
РИА Новости 07 мая в 13:46
Общество
Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется
В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий вчера в 05:13
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249
Metaratings вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
Экономика
Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.
РБК вчера в 20:22
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Политика
США назвали условие для продления договора СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
Политика
Бурков в День Победы возложил цветы к Вечному огню
Губернатор возложил цветы к монументам павших воинов, затем к Вечному огню, после чего прозвучали троекратные залпы.
Город55.ру вчера в 23:54
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Армия и оружие
Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 Мая
Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 мая 9 Мая по всей России в небо поднимутся почти 600 воздушных судов различного типа.
Sputnik Абхазия вчера в 10:29
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM вчера в 01:00
Хоккей
20-летний защитник ЦСКА Романов подписал контракт с «Монреалем»
Sports.ru вчера в 08:31
Кино
СМИ: во втором сезоне «Мандалорца» появится Боба Фетт
Второй сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ уже этой осенью.
Игромания.ру вчера в 16:43
Армия и оружие
В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии
Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 07 мая в 04:45
Общество
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Тодоренко больно укололи после чудовищного скандала с травлей
Дни.ру 07 мая в 06:24
Шоу-бизнес
Помните Таша из Comedy? Он весил 110 кг, а сейчас бегает марафоны и проходит триатлоны
Спорт-Экспресс вчера в 12:00