Общество

REGNUMREGNUMРоссийским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно

Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися указанных организаций до издания приказа Минобрнауки», — говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
RT на русскомвчера в 14:55

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В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн

Газета.Ruвчера в 18:28

Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн

ТАССвчера в 17:09

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

РИА Новостивчера в 13:45

Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах

РБКвчера в 14:39

Студенты продолжат дистанционную учебу с 12 мая

Российская газетавчера в 14:12

Минобрнауки продлило режим дистанционного обучения в вузах до 31 мая

Интерфаксвчера в 17:02

Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Известиявчера в 13:44
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Политика

Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru вчера в 06:41
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Политика

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

В Петербурге закроются несколько точек гипермаркета «Карусель»

Neva.Today вчера в 08:05
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Происшествия

Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ

Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы вчера в 16:03
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Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи о микротранзакциях, но только в одиночном режиме

Стоит отметить, что подобным знаком ESRB помечает игры не только с микротранзакциями, но и любыми другими типами покупок: дополнительные уровни, предметы индивидуализации, аддоны и так далее.
3DNews 07 мая в 02:27
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Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
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Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
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Общество

Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений

Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
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Армия и оружие

СМИ сообщили о вывозе американских ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

РИА Новости 07 мая в 13:46
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Общество

Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется

В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий вчера в 05:13
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Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
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Единоборства

Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249

Metaratings вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
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Экономика

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.
РБК вчера в 20:22
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Общество

«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин

Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
1,1K
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
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Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
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Политика

Бурков в День Победы возложил цветы к Вечному огню

Губернатор возложил цветы к монументам павших воинов, затем к Вечному огню, после чего прозвучали троекратные залпы.
Город55.ру вчера в 23:54
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
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Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
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Армия и оружие

Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 Мая

Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 мая 9 Мая по всей России в небо поднимутся почти 600 воздушных судов различного типа.
Sputnik Абхазия вчера в 10:29
Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM вчера в 01:00
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Хоккей

20-летний защитник ЦСКА Романов подписал контракт с «Монреалем»

Sports.ru вчера в 08:31
Кино

СМИ: во втором сезоне «Мандалорца» появится Боба Фетт

Второй сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ уже этой осенью.
Игромания.ру вчера в 16:43
Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 07 мая в 04:45
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Общество

Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
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Шоу-бизнес

Тодоренко больно укололи после чудовищного скандала с травлей

Дни.ру 07 мая в 06:24
Шоу-бизнес

Помните Таша из Comedy? Он весил 110 кг, а сейчас бегает марафоны и проходит триатлоны

Спорт-Экспресс вчера в 12:00
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