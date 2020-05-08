с чего всё началось

Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства.

Политика Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.

Кино Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале. 282

Общество Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. 337

Общество Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших. 68

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 55

Экономика Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg. 32

Общество «Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры. 1,1K

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая. 3

Политика США назвали условие для продления договора СНВ Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. 296

Армия и оружие Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 Мая Коротченко рассказал, каким будет воздушный парад над Москвой 9 мая 9 Мая по всей России в небо поднимутся почти 600 воздушных судов различного типа.

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 566