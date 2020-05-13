Общество
REGNUMРоссийским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
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В Госдуме призвали учитывать успеваемость школьников при поступлении в ВУЗы
Национальная служба новостейвчера в 14:46
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Общество
ВЦИОМ выяснил реакцию россиян на выступление президента РФ 11 мая
Реакцию граждан РФ на выступление президента России Владимира Путина 11 мая узнали специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
ПолитРоссия вчера в 13:58
Политика
Путин поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом
"Генетические исследования прокладывают путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса", - также заявил президент и поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.
Российская газета 07:28
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал частые волны тепла в России летом
"Волны тепла будут наблюдаться, и они будут довольно частыми. Но они будут чередоваться с прохладным периодами", — сказал Вильфанд.
РИА Новости 07:10
Общество
Лукашенко рассчитывает на инвестиции МВФ в экономику Белоруссии
Александр Лукашенко заявил о том, что экспортно ориентируемая экономика Белоруссии испытывает проблемы с финансами.
ANNA-News 05:59
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:13
Армия и оружие
Обломки линкора, пережившего Перл-Харбор, нашли в Тихом океане
На дне Тихого океана ученые обнаружили обломки легендарного линкора времен Второй мировой войны USS Nevada.
Что происходит вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой не завели детей.
RT на русском 06:52
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС вчера в 08:40
Общество
Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов
Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС).
Lenta.ru 07:40
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Курский «вор в законе» Панюшин задержан на Украине
Виктор Панюшин из Курска, который в криминальной среде известен как "Пан", имеет статусы "вора в законе" и "смотрящего" по Курской области, задержан в Украине.
Друг для друга (Курск) 05:33
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
Политика
Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами
РЖД поручили своим подразделениям запретить подготовку и подачу под погрузку вагонов, укомплектованных колесами данных компаний, если они назначены на железные дороги Украины или следует через это государство транзитом.
Аргументы и Факты 07:25
Общество
Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки
Власти столицы планируют довести число тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) до 100 тыс. в сутки.
ТАСС 07:43
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Шоу-бизнес
Наталья Водянова показала фото прогулки с дочерью по Парижу
В результате, Наталья Водянова вместе с дочерью Невой решили воспользоваться этим и прогуляться по Парижу.
Летидор 03:08
Происшествия
Экс-декан юридического института во Владимире попался на взятке
Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении бывшего декана факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института.
Губерния-33 07:19
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Наука
Создан алгоритм, способный предсказать лучшие материалы из бесконечного множества возможных соединений
Naked Science 06:09
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Политика
Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая
Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая, сообщает пресс-служба Белого дома.
Газета.Ru вчера в 18:42
Игры
Показаны возможности PlayStation 5
Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.
Lenta.ru 02:03
Наука
В Австрии создан квантовый радар
В Австрии ученые создали прототип первого в мире микроволного сверхпроводящего квантового радара.
Актуальные Новости 00:23