Армия и оружие
Lenta.ruРоссийским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии. Об этом сообщил представитель военной полиции Вооруженных сил России, передает ТАСС.
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«Из Америки с любовью». Журналисты показали, что нам оставила армия США на базе в Сирии
Телеканал 360°вчера в 16:10
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