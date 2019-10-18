Армия и оружие
Lenta.ruРоссийским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии. Об этом сообщил представитель военной полиции Вооруженных сил России, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Правительственная армия Сирии смогла установить полный контроль над Манбиджем 15 октября. Российские журналисты побывали на брошенной американской военной базе в окрестностях сирийского города Манбидж. Ее создали после того, как этот район на севере Сирии у ИГИЛ* отбили военные формирования курдов.ТК Звездавчера в 13:07
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«Из Америки с любовью». Журналисты показали, что нам оставила армия США на базе в Сирии
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