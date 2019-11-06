с чего всё началось

На севере Сирии машины совместного российско-турецкого патруля забросали камнями. В одной из деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) местным жителям даже удалось остановить колонну движущихся бронемашин. Инцидент не единичный, но раньше местные жители забрасывали только турецкую технику.

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Происшествия Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.

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Общество Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.

Политика В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы Мусорная реформа в России проходит с начала 2019 года.

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Космос «Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.

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Происшествия Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

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Происшествия Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".

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Общество Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.