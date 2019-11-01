с чего всё началось

На севере Сирии машины совместного российско-турецкого патруля забросали камнями. В одной из деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) местным жителям даже удалось остановить колонну движущихся бронемашин. Инцидент не единичный, но раньше местные жители забрасывали только турецкую технику.

Здоровье Заболеваемость ОРВИ в Тульской области остается ниже эпидпорога За минувшую неделю в Тульской области зафиксировано 4593 случая ОРВИ.

Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.

Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

Происшествия Михаила Светова вызвали на допрос в СК Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.

Политика Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.

Политика В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти Ранее AP со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил план, по которому американские военные будут защищать бóльшую часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, подконтрольной курдам.

Общество Кержаков прокомментировал блокировку своего банковского счета Межрайонная налоговая инспекция №26 Приморского района Санкт-Петербурга ФНС России заблокировала банковский счет бывшего нападающего сборной России по футболу и индивидуального предпринимателя Александра Кержакова, говорится в налоговой карточке, размещенной на сервисе "Банкинформ".

Общество Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.

Политика Путин предложил заменить «Википедию» на энциклопедию Президент Владимир Путин заявил, что «Википедию» в России «лучше заменить» «Большой российской энциклопедией».

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Наука Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Энергетика «Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.

Экономика Сечин анонсировал рост дивидендов «Роснефти» по итогам года «С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года», - сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба «Роснефти»

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Энергетика Нефть поднялась выше $63 за баррель Мировые цены на нефт растут, нефть марки Brent превысила 63 за баррель, 5 ноября передает агентство Reuters.

Экономика Названа причина бедности большинства людей В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.

Общество Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.

ЖКХ СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Политика В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.