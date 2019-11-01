Армия и оружие
Газета.RuРоссийско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
На севере Сирии машины совместного российско-турецкого патруля забросали камнями. В одной из деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) местным жителям даже удалось остановить колонну движущихся бронемашин. Инцидент не единичный, но раньше местные жители забрасывали только турецкую технику.
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Жители деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб) забросали машины совместного российско-турецкого патрулирования камнями и обувью, сообщает North Press Agency.РБКвчера в 17:31
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Из ПТРК по бронемашине: курды показали «встречу» турецкого патруля на севере Сирии
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РБК вчера в 22:00