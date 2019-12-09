Экономика
Lenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 22:05, Ашберн
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Энергетика
Обречен на банкротство: «Нафтогаз» подготовил «Газпрому» ловушку
Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины", с которой "Газпрому" предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство.
Политика
Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
Армия и оружие
Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства
Мьянма начинает патрулирование Андаманского моря приобретенной в Индии дизельной подводной лодкой российского производства, и военно-морским силам Таиланда придется отслеживать ее передвижение, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на командование таиландских ВМС.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Политика
Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»
Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
Политика
Путин вспомнил детский стишок на тему поставок газа на Украину
Президент России Владимир Путин вспомнил детский стишок Сергея Михалкова, комментируя поставки газа на Украину.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Спорт
Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам
Армия и оружие
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Единоборства
Джошуа может провести бой на новом стадионе «Тоттенхэма»
Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, возможно, проведет бой на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Политика
Зеленский назвал свои политические принципы
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
Общество
В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительственную комиссию документы, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий.
Происшествия
Суд оштрафовал охранную организацию после стрельбы в Благовещенске
Арбитражный суд Амурской области во вторник рассмотрел иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности частной охранной организации (ЧОО) "Сириус-А" после стрельбы, которую в ноябре устроил студент в Амурском колледже строительства и ЖКХ, и оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику
Связь потеряна с чилийским военным самолетом, направлявшимся на базу в Антарктике, на борту 38 человек, сообщают ВВС Чили.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Экономика
В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых
В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых.
Общество
Россиянин выставил на торги монету за миллиард рублей
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.