Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия обошла США и догоняет Европу

В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
Коммерсантъвчера в 17:57

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Российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США

Piter.tv12:25

Россия обогнала США по цене на электроэнергию

News.ru07:36

Россия обошла США и догоняет Европу

Коммерсантъвчера в 17:57

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Lenta.ru04:31

Российские предприятия платят за электричество больше, чем в Европе и США

Live2401:02

Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

URA.Ruвчера в 20:01

Россия обошла США и догоняет Европу по цене электроэнергии

Вести.Финанс04:51
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Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Политика

ГА ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости 15:06
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Обречен на банкротство: «Нафтогаз» подготовил «Газпрому» ловушку

Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины", с которой "Газпрому" предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство.
РИА Новости 00:00
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Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
ТАСС 20:01
Армия и оружие

Мьянма выведет в Андаманское море субмарину российского производства

Мьянма начинает патрулирование Андаманского моря приобретенной в Индии дизельной подводной лодкой российского производства, и военно-морским силам Таиланда придется отслеживать ее передвижение, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на командование таиландских ВМС.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 08:53
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях

RuNews24.ru 07:40
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Коммерсантъ 07:38
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Известия 12:52
Политика

Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»

Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
ТАСС 19:45
Политика

Путин вспомнил детский стишок на тему поставок газа на Украину

Президент России Владимир Путин вспомнил детский стишок Сергея Михалкова, комментируя поставки газа на Украину.
Lenta.ru 21:22
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Спорт

Россияне выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам

Аргументы и Факты вчера в 09:54
Армия и оружие

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Мой Брянск 07 декабря в 08:06
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Пятый канал 03:30
Происшествия

ЧП с автобусом. Малахов накопал 7 сенсаций

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Джошуа может провести бой на новом стадионе «Тоттенхэма»

Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, возможно, проведет бой на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
Спорт-Экспресс 04:25
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
РБК 21:00
Общество

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в правительственную комиссию документы, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий.
РБК вчера в 19:18
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

REGNUM 14:49
Происшествия

Суд оштрафовал охранную организацию после стрельбы в Благовещенске

Арбитражный суд Амурской области во вторник рассмотрел иск прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности частной охранной организации (ЧОО) "Сириус-А" после стрельбы, которую в ноябре устроил студент в Амурском колледже строительства и ЖКХ, и оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 21:43
Происшествия

Самолет ВВС Чили пропал с радаров по пути в Антарктику

Связь потеряна с чилийским военным самолетом, направлявшимся на базу в Антарктике, на борту 38 человек, сообщают ВВС Чили.
РИА Новости 21:47
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Экономика

В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых

В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых.
Lenta.ru 09:07
Общество

Россиянин выставил на торги монету за миллиард рублей

Национальная служба новостей вчера в 05:20
Здоровье

Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Что происходит вчера в 14:58
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