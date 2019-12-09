Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия обошла США и догоняет Европу

В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

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Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Lenta.ruвчера в 04:31

Россия обогнала США по цене на электроэнергию

News.ruвчера в 07:36

Россия обошла США и догоняет Европу по цене электроэнергии

Вести.Финансвчера в 04:51

Российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США

Piter.tvвчера в 12:25

Российские предприятия платят за электричество больше, чем в Европе и США

Live24вчера в 01:02

Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

URA.Ru08 декабря в 20:01

Россия обошла США и догоняет Европу

Коммерсантъ08 декабря в 17:57
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Происшествия

В Новой Зеландии произошло землетрясение

REGNUM 01:02
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду

ВВС Чили официально заявили, что самолет Hercules C130 с 38 людьми на борту, который перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, разбился.
Известия 00:20
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Общество

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King

ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента —председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
РБК вчера в 21:00
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 19:24
Футбол

Виктор Гончаренко: «Ожидали большего от первой части сезона»

Sportbox.RU вчера в 14:34
Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости вчера в 20:00
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru вчера в 08:18
Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия вчера в 21:18
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК вчера в 04:59
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

В основном раунде осталось провести 2 матча: 10 декабря наши девушки сразятся с Черногорией, 11 декабря завершат групповой турнир матчем против Испании.
ГЛАС.RU 08 декабря в 03:06
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Гаджеты

Sony Xperia 3 появился в Geekbench

В Geekbench появились характеристики смартфона под рабочим названием PM-1310.
The GEEK вчера в 08:43
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Гаджеты

Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

Faktom 08 декабря в 03:12
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Космос

Пролетевший мимо Земли крупный астероид вернётся обратно

Крупный астероид 162082 (1998 HL1) может снова приблизиться к Земле через полтора года.
News.ru 07 декабря в 05:50
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева ответила критиковавшей её брак Ксении Собчак

Отечественная телеведущая и модель Виктория Лопырева на странице в Instagram ответила Ксении Собчак, раскритиковавшей её брак с бизнесменом Игорем Булатовым.
OAnews 00:21
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака в последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия вчера в 09:32
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости вчера в 15:04
Кино

Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

CyberSport.ru 07 декабря в 14:47
Футбол

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в матче с «Вест Хэмом»

Вести.Ru вчера в 17:30
Общество

Чиновнице из Ленобласти грозит увольнение за нецензурное слово

Глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков прокомментировал нецензурное высказывание начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой, которое она позволила себе во время выступления на молодежном форуме.
Газета.Ru вчера в 13:03
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv 08 декабря в 06:48
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