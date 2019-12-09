Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия обошла США и догоняет Европу

В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Подробнее о событии

«Система разодрана на части Чубайсом»: Энергокомпании разрушают жизнь граждан России - Делягин

Царьградвчера в 08:27

Россия обогнала США по цене на электроэнергию

News.ru09 декабря в 07:36

Россия обошла США и догоняет Европу

Коммерсантъ08 декабря в 17:57

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Lenta.ru09 декабря в 04:31

Российские предприятия платят за электричество больше, чем в Европе и США

Live2409 декабря в 01:02

Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

URA.Ru08 декабря в 20:01

Россия обошла США и догоняет Европу по цене электроэнергии

Вести.Финанс09 декабря в 04:51
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Экономика

Госдума отменила «банковский роуминг»

Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник, 10 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке.
Моссовет вчера в 06:45
Спорт

WADA подтвердило тотальное отстранение России от соревнований

Пресс-служба WADA подтвердила информацию о принятии рекомендаций комитета по соответствию по отстранению России от участия в мировых состязаниях на четыре года, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 09 декабря в 05:53
Общество

Москва оказалась 52-й в списке комфортных российских городов

Москва заняла 52 место в рейтинге комфортных для проживания и одновременно доступных по стоимости жилья российских городов, составленного Институтом территориального развития "Урбаника".
Российская газета вчера в 23:12
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

iReactor вчера в 19:02
Происшествия

Саратовец напал с ножом на полицейских

Увидев на пороге стражей порядка, саратовец схватил нож и нанес одному из них удар в живот, второму - в грудь и живот.
Регион 64 вчера в 23:17
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом

Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
OAnews вчера в 07:39
Происшествия

Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.
Известия вчера в 15:46
Происшествия

В ДТП в Приморье столкнулись 18 автомобилей

RT на русском вчера в 23:34
Здоровье

Новое здание ивановской горбольницы №1 спроектируют уже в 2020 году

Новое здание ивановской горбольницы №1, скандал вокруг которой вышел далеко за рамки социальных сетей, где он начался, спроектируют в 2020 году.
Кстати.News вчера в 22:27
Общество

Продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Российская газета вчера в 23:15
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 09 декабря в 07:57
Политика

В Верховную раду внесли поправки к закону об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ вчера в 16:49
Культура

Танец женских гениталий в телеэфире удивил зрителей в Австралии

VSE42.RU вчера в 23:32
Общество

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 19:23
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru вчера в 18:41
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 09 декабря в 01:52
Происшествия

Пассажиры пострадали в тройном ДТП с автобусом под Атамановкой

Четыре пассажира пострадали в тройном ДТП под Атамановкой. Известно, что одним из участников аварии стал автобус №103.
Zab.RU вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 09 декабря в 14:17
Политика

Путин поддержал инициативу увольнять чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин согласился с идеей наказывать госслужащих за оскорбления граждан.
Известия вчера в 10:41
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM 09 декабря в 23:44
Общество

В Турции утвердили закон о налоге на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил закон, согласно которому отели смогут взимать с туристов налог на проживание.
Gazeta.SPb 09 декабря в 08:22
Экономика

Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК вчера в 14:21
Происшествия

Автоледи погибла в массовой аварии на трассе в Красноярском крае

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария с участием пяти автомобилей произошла вечером во вторник, 10 декабря, на 24 километре трассы, соединяющей краевую столицу и Енисейск.
Байкал24 вчера в 23:22
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями, никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", - сказал РИА Новости Молохов.
РИА Новости вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Анна Семенович растрогала подписчиков детской фотографией

Певица Анна Семенович поделилась с подписчиками Instagram архивной фотографией, на которой ей всего двенадцать лет.
Слово и Дело вчера в 00:13
Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

ЗакC.Ру вчера в 04:16
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
Политика

Лавров предложил США продлить СНВ-3

Россия и США могли бы объявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).
Известия вчера в 15:02
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