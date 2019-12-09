Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия обошла США и догоняет Европу

В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
Коммерсантъвчера в 17:57

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Россия обошла США и догоняет Европу

Коммерсантъвчера в 17:57

Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

URA.Ruвчера в 20:01

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Lenta.ru04:31

Российские предприятия платят за электричество больше, чем в Европе и США

Live2401:02

Россия обошла США и догоняет Европу по цене электроэнергии

Вести.Финанс04:51

Электроэнергия в России дороже, чем в США

ГЛАС.RU05:04

В ценах на электричество России обошла США

Вечерний курьер05:03
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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

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Общество

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Стала известна продолжительность нормандского саммита

Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
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Происшествия

Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12

Lenta.ru 01:58
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.
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Футбол

Тедеско прокомментировал акцию протеста фанатов «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал акцию протестов болельщиков "красно-белых", проведенную во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова".
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Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
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Происшествия

В Новосибирске сотрудник ДПС залил виски в омыватель стекол

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Общество

Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей

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Lenta.ru 05:02
Происшествия

В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
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Финансы

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар.
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На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока».
Lenta.ru 03:13
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Ученые предложили здоровую диету для любителей мяса

Типичная средиземноморская диета включает оливковое масло первого отжима, фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые, цельнозерновой хлеб, пасту и крупы, умеренное потребление рыбы и красного вина, а также низкое потребление красного мяса, сладких и обработанных продуктов.
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СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
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Говорить о закупке Турцией российских истребителей преждевременно, Анкара все еще рассчитывает получить американские самолеты F-35, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник.
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В Севастополе неизвестные разгромили центр детей-инвалидов

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Сестра Жанны Фриске Наталия обвинила Шепелева в присвоении денег

Сестра умершей в 2015 году российской певицы Жанны Фриске Наталья обвинила гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева в присвоении денег бывшей солистки группы «Блестящие».
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Гаджеты

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На недавней конференции представитель Huawei Ван Чэн Лу заявил, что в HarmonyOS в следующем году появится на смартфонах.
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Общество

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
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Транспорт

Глава дептранса лично убедился в исправной работе билетной системы МЦД

По словам главы столичного дептранса, на сегодняшний день все системы работают исправно и без задержек.
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Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
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Настоящая жестокая война: россияне оценили фильм «Ржев»

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Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море

На этой неделе в Средиземное море вошел авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США с несколькими кораблями сопровождения.
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Праворульные автомобили теряют свою популярность на Дальнем Востоке

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Сергей и Тата Бондарчук подали на развод

Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.
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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
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Шоу-бизнес

Порнозвезда Елена Беркова показала тайник с секс-игрушками

В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где экс-актриса фильмов для взрослых прячет секс-игрушки, пишет StarHit.
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