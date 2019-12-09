Экономика
Lenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
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В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).Коммерсантъвчера в 17:57
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