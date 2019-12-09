Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия обошла США и догоняет Европу

В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
Коммерсантъвчера в 17:57

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Россия обошла США и догоняет Европу

Коммерсантъвчера в 17:57

Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

URA.Ruвчера в 20:01

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Lenta.ru04:31

Российские предприятия платят за электричество больше, чем в Европе и США

Live2401:02

Россия обошла США и догоняет Европу по цене электроэнергии

Вести.Финанс04:51

Электроэнергия в России дороже, чем в США

ГЛАС.RU05:04

В ценах на электричество России обошла США

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Ученые предложили здоровую диету для любителей мяса

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Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
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Спорт

Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020

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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

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Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
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Мосгорсуд отменил арест активов экс-министра Абызова на 1 млрд рублей

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Анонс нескольких новых смартфонов Samsung линейки Galaxy A ожидается уже 12 декабря.
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Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

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В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

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В Севастополе неизвестные разгромили центр для детей-инвалидов

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США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
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На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
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