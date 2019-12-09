Экономика
Lenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).Коммерсантъвчера в 17:57
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Политика
Встреча Путина и Зеленского началась в Париже
Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, сообщает в понедельник РИА «Новости».
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Украинский глава Владимир Зеленский хотел сесть на место президента России Владимира Путина, однако его остановил французский лидер Эммануэль Макрон, который указал украинскому коллеге на его место.
Хоккей
Глава IIHF заявил о невозможности переноса ЧМ по хоккею из России
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Спорт
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
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Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Технологии
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Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Авто
Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж
Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
Происшествия
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
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После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Политика
Активистки движения Femen устроили акцию в Париже
В Париже две активистки движения Femen устроили акцию протеста, пишет РИА Новости.
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В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Экономика
Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Политика
Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.
Экономика
Изменения климата снизят капитализацию компаний на $2,3 трлн
Капитализация компаний в самых различных сферах экономики может снизиться на сумму от $1,6 трлн до $2,3 трлн из-за ужесточения нормативных требований в связи с изменением климата.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Армия и оружие
В Сирии неизвестные напали на американскую военную базу
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году
Министерство юстиции США опубликовало доклад, в котором рассказывается о начале слежки за избирательным штабом президента США Дональда Трампа в 2016 году американскими спецслужбами «после получения информации от дружественного иностранного правительства».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивилась заявлениям о ее алкоголизме
Известная балерина Анастасия Волочкова регулярно поддается критике и резким высказываниям со стороны подписчиков.
Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
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Сотрудникам полиции и свердловского управления СКР удалось выйти на след и задержать подозреваемого, который может быть причастен к убийству двух девушек на Уктусе, расстрелянных в августе 2018 года в районе одноименного горнолыжного комплекса.
Политика
США отказали во въезде большей части украинцев
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Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.