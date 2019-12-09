В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).

с чего всё началось

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».

Политика «Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными Прошедшие в Париже в рамках «нормандского формата» переговоры по газу были конструктивными, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Политика «Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Шоу-бизнес Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Политика ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".

Финансы Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.

Здоровье Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.

Спорт Тетюхин считает возможным проведение ЧМ по волейболу в России Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин надеется на то, что у страны не отберут право принимать чемпионат мира по волейболу, который должен состояться в 2022 году, передает РИА "Новости".

Политика Асад назвал причину столкновения Европы с проблемой беженцев Президент Сирии Башар Асад заявил, что Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Сирии, передает РИА "Новости".

Авто АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.

Технологии Google представила в России глобальное обновление своего поисковика Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.

Экономика В России дорожает вторичное жилье Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.

Политика Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже началась Как отмечается, ранее – перед началом заседания лидеров «нормандской четверки», которая проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Путин и Зеленский обменялись рукопожатием.