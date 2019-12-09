Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия обошла США и догоняет Европу

В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
Коммерсантъвчера в 17:57

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Российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США

Piter.tv12:25

Россия обогнала США по цене на электроэнергию

News.ru07:36

Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

URA.Ruвчера в 20:01

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Lenta.ru04:31

Российские предприятия платят за электричество больше, чем в Европе и США

Live2401:02

Россия обошла США и догоняет Европу по цене электроэнергии

Вести.Финанс04:51

Россия обошла США и догоняет Европу

Коммерсантъвчера в 17:57
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Космос

Хаббл находит драматические детали в галактике NGC 5468

AstroNews.ru 07 декабря в 05:51
Шоу-бизнес

Анна Большова рассказала о свадьбе и разводе со сводным братом

43-летняя актриса Анна Большова рассказала о том, как жизнь свела ее с первым супругом Антоном Канаевым.
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«Нафтогаз» назвал переговоры в Париже конструктивными

Прошедшие в Париже в рамках «нормандского формата» переговоры по газу были конструктивными, заявил исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 16:01
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«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Футбол

Орлов считает, что Дзюба «насилует себя»

Обо всем рассказал комментатор Геннадий Орлов, который высказался по поводу оскорблений в адрес Артема Дзюбы.
Gazeta.SPb 14:34
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«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Телеканал 360° 13:24
Хоккей

СКА выиграл 11-й матч подряд, победив по буллитам московское «Динамо»

Sports.ru 14:00
Политика

ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости 15:06
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Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»

Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
РИА Новости вчера в 12:30
Финансы

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку — с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.
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Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru вчера в 10:53
Футбол

Клубы РПЛ показали прибыль в 2018 году

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Спорт-Экспресс 08:49
Спорт

Тетюхин считает возможным проведение ЧМ по волейболу в России

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин надеется на то, что у страны не отберут право принимать чемпионат мира по волейболу, который должен состояться в 2022 году, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
Здоровье

Две несовершеннолетних пациентки умерли в онкоцентре им. Блохина

Две несовершеннолетних пациентки умерли в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
РЕН ТВ 07 декабря в 15:12
Политика

Митинг у офиса Зеленского в Киеве собрал более 800 человек

Как сообщает пресс-служба полиции в фейсбуке, у здания собрались около 800 человек.
Комсомольская правда 15:06
Политика

Украинское СМИ: Путин и Зеленский «зашли в штыки»

«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — заявил источник.
REGNUM 15:57
Футбол

Гильерме надеется получить шанс в сборной России на Евро-2020

Надеюсь, в следующем году будет шанс сыграть на крупном турнире.
Спорт-Экспресс 11:08
Политика

Асад назвал причину столкновения Европы с проблемой беженцев

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:44
Политика

Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».
РБК 14:32
Авто

АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM

АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АвтоВАЗ.
Российская газета 06:45
Технологии

Google представила в России глобальное обновление своего поисковика

Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Профиль 15:13
Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru 10:40
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Политика

Первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже началась

Как отмечается, ранее – перед началом заседания лидеров «нормандской четверки», которая проходила при участии президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Путин и Зеленский обменялись рукопожатием.
Политика Сегодня 14:10
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Происшествия

Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки

Полит.ру 05:32
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
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