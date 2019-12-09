Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США. К такому выводу пришло «Сообщество потребителей энергии» (объединение крупных промышленных компании). В организации оспорили методику Минэнерго и опровергли данные, представленные ведомством в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Россия обошла США и догоняет Европу

В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
Коммерсантъвчера в 17:57

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Россия обогнала США по цене на электроэнергию

News.ru07:36

Россия обошла США и догоняет Европу

Коммерсантъвчера в 17:57

Россия обошла США и догоняет Европу по цене электроэнергии

Вести.Финанс04:51

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Lenta.ru04:31

Российские предприятия платят за электричество больше, чем в Европе и США

Live2401:02

Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

URA.Ruвчера в 20:01

Электроэнергия в России дороже, чем в США

ГЛАС.RU05:04
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Политика

Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец

Как отмечали в Кремле, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров «нормандской четвёрки».
RT на русском 09:12
Экономика

Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Ранее Минфин предлагал рассмотреть вопрос о приватизации РЖД, оставив у государства 50% акций компании, что обеспечило бы необходимый уровень контроля над ней.
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67-летняя Ирина Аллегрова шокировала публику смелым декольте

67-летняя певица выбрала эффектное длинное чёрное платье, расшитое пайетками.
Discover24 02:57
Шоу-бизнес

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью

34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
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Спорт

Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, сообщает Интерфакс.
ИжевскИнфо.РУ 05:37
Политика

В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией

В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция напоминаний

Разработчик популярного мессенджера WhatsApp сообщил, что приложение получило новую функцию, позволяющую создавать задачи и получать соответствующие напоминания, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:07
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Политика

В Париже состоятся переговоры в «нормандском формате»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минске в четверг завершились марафонские переговоры «нормандской четверки» по урегулированию украинского кризиса, продолжавшиеся около 16 часов.
Gazeta.SPb 07:55
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия вчера в 06:31
Происшествия

Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
РБК 09:18
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Политика

В Киеве оценили потери от «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины из-за «российской агрессии» в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
REGNUM 07:42
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

CyberSport.ru 08:50
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Политика

Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 07:02
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Происшествия

В Удмуртии СК возбудил дело после гибели 13-летнего мальчика с ДЦП

ТАСС 02:22
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Политика

Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство

Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 08:29
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 07:34
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии №19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Экономика

Экс-президент Сбербанка стал совладельцем водочного бизнеса

Казьмин приобрел 12,5% ООО «Эврика», у его жены аналогичная доля.
Ведомости 08:38
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru вчера в 09:03
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Согласно опросу ВЦИОМа, министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова россияне назвали героями отечества.
Моя Москва.онлайн 03:42
Экономика

Власти Башкирии заплатят застройщику школы в уфимском Инорсе 1,08 млрд

Крупный подряд на строительство школы в уфимском микрорайоне Инорс получит «Фирма СУ-10».
РБК Уфа 06:40
Политика

Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
ТАСС 08:49
Единоборства

Розенструйк отправил в нокаут Оверима за 4 секунды до конца поединка

Бой между голландцем и суринамцем состоялся вчера, 8 декабря, в рамках чемпионата UFC on ESPN 7. Вначале боя спортсмены использовали осторожные атаки, однако уже на 2-й минуте Овериму удалось успешно выполнить подножку и перевести соперника в партер.
Discover24 07:17
Общество

Эрдоган утвердил налог на проживание в турецких отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налогов на некоторые услуги, в том числе о двухпроцентном обязательном платеже за проживание в отелях.
РИА Новости 06:15
Общество

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ru вчера в 22:11
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