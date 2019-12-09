Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссийское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США

Специалисты обнаружили, что в первом полугодии потребители из сферы промышленности, которые подключены на высоком уровне к сети, платили за электричество 7 центов за один киловатт-час. Это больше, чем в Америке и европейских странах, но меньше, чем в среднем по Европе.
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с чего всё началось

Россия обошла США и догоняет Европу

В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

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«Система разодрана на части Чубайсом»: Энергокомпании разрушают жизнь граждан России - Делягин

Царьградвчера в 08:27

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Lenta.ru09 декабря в 04:31

Российские предприятия платят за электричество больше, чем в Европе и США

Live2409 декабря в 01:02

Цены на электричество в России оказались выше, чем в США

URA.Ru08 декабря в 20:01

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Вести.Финанс09 декабря в 04:51
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Происшествия

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Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
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Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
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СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

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Премьер-министр Украины предупредил о возможности «газовой войны»

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Турция пригрозила закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик

Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400.
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На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Украинцы и местные СМИ раскритиковали обладательницу титула "Мисс Львов – 2018" Наталью Болюх из-за ее поездки в Москву.
Газета.Ru вчера в 23:59
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В детской областной больнице Кирова сделали масштабный ремонт

В Кировской детской областной клинической больнице прошла масштабная реконструкция.
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Windows 7 будет настаивать обновиться до Windows 10

В последнем обновлении для Windows 7 появилось полноэкранное окно, которое предлагает обновиться до Windows 10.
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«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

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Анна Семенович растрогала подписчиков детской фотографией

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Спортсменов РФ могут лишить права выступать под нейтральным флагом

Сообщается, что комитет планирует и вовсе не допустить спортсменов страны на Олимпиады и чемпионаты мира даже в нейтральной форме и под обезличенным флагом.
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На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
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Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
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На территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий начался пожар.
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Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

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25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
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Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки

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Против Петра Порошенко заведено новое дело о госизмене

Государственным бюро расследований (ГБР) Украины было принято решение относительно возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, ранее занимавшего пост президента государства, о государственной измене в рамках подписания Минских соглашений.
Наша версия вчера в 10:22
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