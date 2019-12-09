Экономика
Piter.tvРоссийское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США
Специалисты обнаружили, что в первом полугодии потребители из сферы промышленности, которые подключены на высоком уровне к сети, платили за электричество 7 центов за один киловатт-час. Это больше, чем в Америке и европейских странах, но меньше, чем в среднем по Европе.
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с чего всё началось
В первом полугодии 2019 года в России средняя конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей, подключенных на высоком уровне напряжения к распределительной сети, составила 7 центов за 1 кВт•ч, включая налоги. Это выше, чем в США, Бельгии, Франции, Норвегии и Швеции (см. график).Коммерсантъвчера в 17:57
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