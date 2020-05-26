Армия и оружие
Lenta.ruРоссийское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня». Официально ядерный беспилотник представили в марте 2018 года.
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с чего всё началось
По словам источника РИА Новости в оборонном комплексе, первый штатный носитель "Посейдонов", атомную подлодку проекта 098531 "Хабаровск", планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, а испытания продлятся не менее двух лет.РИА Новостивчера в 22:05
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Политика
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения парада Победы
Выписавшийся накануне после заражения коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам объявит о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции.
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Технологии
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Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Общество
Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
Экономика
Средняя зарплата в Чувашии в марте превысила 30 тысяч рублей
Средняя зарплата за январь-март достигла 29 627,2 рубля, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
АиФ Чебоксары 04:27
Гаджеты
Ноутбук RedmiBook Ryzen Edition оценен в 500 долларов
Ноутбуки с 16- и 13-дюймовыми дисплеями, платформой Ryzen 5 4500U, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти будут стоить 530 долларов, а 14-дюймовая версия обойдется в 520 долларов.
Megaobzor.com 05:21
Общество
Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 07:02
Происшествия
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел из колонии
Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, которого в 2015 году признали виновным в госизмене, освободился из исправительной колонии N5 в Мордовии.
Народные новости 07:06
Здоровье
Япония отложила одобрение «Авигана» для лечения коронавируса
Японский препарат от гриппа «Фавипиравир» (торговая марка «Авиган») не получил одобрения властей страны для лечения коронавирусной инфекции, сообщило 25 мая агентство «Киодо».
Известия вчера в 21:35
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Общество
Россию обвинили в краже «гордости Болгарии»
Россию обвинили в краже у Болгарии ее гордости — основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах
В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров.
Российская газета 06:54
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой установили черный памятник
Московский Комсомолец вчера в 08:49
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Наука
Еще один способ передачи коронавируса подтвержден
Похожий способ заражения уже выявлялся при распространении в 2003 году атипичной пневмонии в Гонконге.
ToDay News Ufa 03:35
Энергетика
Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию в качестве крупнейшего поставщика нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Вести.Ru 05:30
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Шоу-бизнес
Борис Моисеев ответил на слухи об ухудшении своего здоровья
Российский певец Борис Моисеев отреагировал на слухи об ухудшении своего здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:36
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27