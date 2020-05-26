По словам источника РИА Новости в оборонном комплексе, первый штатный носитель "Посейдонов", атомную подлодку проекта 098531 "Хабаровск", планируется спустить на воду в ближайшие месяцы, а испытания продлятся не менее двух лет.

с чего всё началось

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