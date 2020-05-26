Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Пуск, по его словам, состоится с борта атомной подводной лодки "Белгород" — первого опытного носителя этих беспилотников.

с чего всё началось

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня». Официально ядерный беспилотник представили в марте 2018 года.

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