Армия и оружие
Lenta.ruРоссийское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня». Официально ядерный беспилотник представили в марте 2018 года.
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с чего всё началось
Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Пуск, по его словам, состоится с борта атомной подводной лодки "Белгород" — первого опытного носителя этих беспилотников.РИА Новостивчера в 22:05
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Завтра пройдет прямой эфир, на котром будет представлен 1-ый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
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Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
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Представлены смартфоны Redmi 10X, Redmi 10X Pro и Redmi 10X 4G
В Китае состоялась презентация двух новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
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Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
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Происшествия
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Lenta.ru 04:43
Экономика
В ЦБ России оценили результаты стресс-тестирования банковского сектора
Результаты стресс-тестирования российского банковского сектора на устойчивость к шокам на 1 апреля оказались «вполне удовлетворительными».
Известия 04:11
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
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Piter.tv вчера в 00:55
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Общество
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В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
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Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
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Общество
Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге
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В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
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РИА Новости 05:06
Наука
На Земле нашли возможное местоположение Эдемского сада
На Земле специалисты смогли обнаружить возможное местоположение Эдемского сада.
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На Кубани уже 3337 человек заболели коронавирусом
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ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
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Брянским водителям разрешили оформлять ОСАГО без техосмотра
Жители Брянской области, как и все россияне, у которых заканчивается срок действия полиса ОСАГО, смогут оформить новый документ без прохождения техосмотра.
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