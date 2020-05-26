Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРоссийское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня». Официально ядерный беспилотник представили в марте 2018 года.
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с чего всё началось

Источник рассказал, когда пройдет первый пуск «Посейдона»

Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Пуск, по его словам, состоится с борта атомной подводной лодки "Белгород" — первого опытного носителя этих беспилотников.
РИА Новостивчера в 22:05

Подробнее о событии

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

Lenta.ru03:42

Источник рассказал, когда пройдет первый пуск «Посейдона»

РИА Новостивчера в 22:05

Названы сроки первого пуска «Посейдона»

Известия01:17

Названы сроки завершения испытаний первого носителя «Посейдонов»

Российская газета02:02

Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»

Вести.Ruвчера в 22:46

Источник рассказал об испытаниях первого носителя «Посейдонов»

Газета.Ru02:30

Военные подготовили к испытаниям «оружие возмездия». Субмарина может стереть с лица Земли США

URA.Ruвчера в 21:05
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Здоровье

Для Ульяновской области разработали два сценария развития эпидемии

Согласно оптимистическому сценарию, к 1 июня в регионе будут подтверждено 2867 случаев заражения, согласно пессимистическому – 3135.
АиФ Ульяновск 02:21
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Общество

О выплате 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил россиянам ПФР

О денежной компенсации 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил жителям России ПФР. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:56
Общество

В России за сутки зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса

За последние сутки в России умерли 174 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19. Накануне суточный прирост составил 92 человека.
Коммерсантъ 03:43
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
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Общество

В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ

По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
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Наука

Ученые не смогли разгадать тайну движения «ледниковых мышей»

Один из помеченных объектов / ©Tim Bartholomaus К большому удивлению ученых, «ледниковые мыши» двигались на скорости около 2,5 сантиметра в день, причем будто согласованно.
Naked Science вчера в 04:07
Кино

27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»

Завтра пройдет прямой эфир, на котром будет представлен 1-ый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
17
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
12
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке

Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24
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Общество

В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.
UfaTime.ru 04:25
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Гаджеты

Представлены смартфоны Redmi 10X, Redmi 10X Pro и Redmi 10X 4G

В Китае состоялась презентация двух новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
MobiDevices 04:45
Кино

Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем

Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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Происшествия

В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.
Lenta.ru 04:43
Экономика

В ЦБ России оценили результаты стресс-тестирования банковского сектора

Результаты стресс-тестирования российского банковского сектора на устойчивость к шокам на 1 апреля оказались «вполне удовлетворительными».
Известия 04:11
Армия и оружие

Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv вчера в 00:55
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Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
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Армия и оружие

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео

Piter.tv 01:38
5
Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

В Сети набирает популярность видеоролик, в котором 12-летний школьник из Италии хладнокровно отступает от большого медведя, не паникуя и не привлекая к себе внимание опасного хищника.
Народные новости 04:49
Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 19:28
10
Общество

В России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Общество

Прокуратура нашла нарушения у сети «Красное и Белое» в Екатеринбурге

В ходе проверок на складе алкомаркетов «Красное & Белое» в Екатеринбурге, где произошла вспышка короновируса, выявлены нарушения.
ИА Красная Весна 03:48
93
Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Наука

Ученые в одну базу собрали данные о симбиозе растений и грибов

Goroday.ru 04:38
Наука

На Земле нашли возможное местоположение Эдемского сада

На Земле специалисты смогли обнаружить возможное местоположение Эдемского сада.
Evo-rus.com вчера в 14:00
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Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
23
Здоровье

На Кубани уже 3337 человек заболели коронавирусом

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Краснодаре (20 случаев), в Армавире и Мостовском районе – по 8 случаев, семь человек заболели в Сочи, — сообщают в оперативном региональном штабе.
Анапское Черноморье вчера в 03:29
1K
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
778
Общество

Брянским водителям разрешили оформлять ОСАГО без техосмотра

Жители Брянской области, как и все россияне, у которых заканчивается срок действия полиса ОСАГО, смогут оформить новый документ без прохождения техосмотра.
Городской32 (Брянск) вчера в 08:48
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