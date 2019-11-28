Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.

с чего всё началось

Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.

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