Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuРоссия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
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с чего всё началось

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.
РИА Новости14:26

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Россия впервые поставила Габону оружие

РИА Новости14:26

Минобороны РФ поставило стрелковое оружие Габону для борьбы с браконьерами

ТК Звезда14:00

Для защиты слонов

Российская газета14:00

Москва безвозмездно поставила партию оружия Габону

Московский Комсомолец15:37

Россия подарила Габону оружие для защиты редких животных от браконьеров

РБК16:13

Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Газета.Ru14:32

В Минобороны РФ сообщили о первых поставках оружия Габону

Известия15:09
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Политика

Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Газета.Ru 03:52
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Политика

«Газпром» пригрозил перекрыть газ Украине

«Газпром» перекроет поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено, соответствующее предупреждение содержится в письме российской компании, которое поступило «Нафтогазу».
Sibnet Новости 09:23
Автоспорт

Льюис Хэмилтон прокомментировал развод Боттаса и отцовство Феттеля

Прокомментировал шестикратный чемпион мира Формулы 1 и пополнение в семье Себастьяна Феттеля, который, наоборот, успешно совмещает работу гонщика и главы семейства.
Autosport.com.ru 09:13
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы

Советский спорт 12:11
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru 10:10
Единоборства

Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Телеканал 360° 14:22
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
РИА Новости 06:35
Общество

Верховный суд разъяснил, как законно стать собственником чужого жилья

В высшей судебной инстанции признали, что жительница Подмосковья может получить весь дом в собственность, так как наличие у него "титульного" владельца (лица, который никак не участвующего в судьбе жилья или иного объекта) не исключает возможности передачи прав на имущество другому человеку, пишет "Российская газета".
Вести.Ru 06:25
Политика

СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 03:23
Спорт

Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3).
Российская газета 16:20
Армия и оружие

Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Известия 10:51
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru 09:03
Авто

Skoda начала выпуск новой Octavia четвертой генерации

Выпуск дебютной современной Octavia стартовал более 20 лет назад.
CarsWeek.ru 12:57
Происшествия

Житель Саратова обнаружил на пустыре человеческую голову

Известия 14:19
Политика

Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину

Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Рамблер 01:02
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
Аргументы и Факты 15:48
Происшествия

Следователи предъявили обвинение экс-руководителю НПО «Космос»

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему владельцу и руководителю строительной корпорации НПО «Космос» Андрею Чернякову, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 13:36
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Общество

Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Коррупция длилась десятилетиями, цитирует «РИА Новости» его выступление в эфире радио «Комсомольская правда».
Известия 07:16
Общество

Преподавателей предлагают проверять у психиатра

Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
Российская газета 12:39
Футбол

Александрия — Вольфсбург 0:1

Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» принимала «Вольфсбург».
Чемпионат 14:46
Авто

Стало известно, когда УАЗ «Пикап» получит АКПП

Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу «Соллерс», в следующем году в России появится модель УАЗ «Пикап», оснащённая автоматической коробкой передач.
Тарантас Ньюс 05:05
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Гаджеты

В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone

Цена самой старой из обновляемых версий iPhone снизилась ниже 20 тысяч рублей, сообщил Hi-tech.mail.
РИА Новости 10:23
Армия и оружие

Новая форма женщин-военных привела в негодование украинцев

Новые образцы повседневной формы разработали на Украине для женщин-военнослужащих, говорится в сюжете ТСН.
ФАН 10:25
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Государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции. Население, по переписи 2013 года, составляет 1 811 079 человек, территория - 267 667 км². Занимает 151-е место в мире по численности населения и 76-е по территории.
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