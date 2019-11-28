Армия и оружие

REGNUMREGNUMРоссийское оружие впервые получено правительством Габона

Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
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с чего всё началось

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.
РИА Новости14:26

Подробнее о событии

В Габоне поблагодарили Минобороны РФ за оружие для борьбы с браконьерами

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Московский Комсомолец15:37

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Газета.Ru14:32

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РИА Новости14:26

В Минобороны РФ сообщили о первых поставках оружия Габону

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Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым

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На Украине оценили ущерб возвращенным Россией кораблям

На Украине названа предварительная сумма ущерба, нанесенного Россией при возвращении задержанных кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда страны в Вене Игоря Лоссовского.
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Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
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