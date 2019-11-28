Армия и оружие

REGNUMREGNUMРоссийское оружие впервые получено правительством Габона

Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
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с чего всё началось

Россия впервые поставила Габону оружие

Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.
РИА Новости14:26

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Россия впервые поставила Габону оружие

РИА Новости14:26

Минобороны РФ поставило стрелковое оружие Габону для борьбы с браконьерами

ТК Звезда14:00

Для защиты слонов

Российская газета14:00

Москва безвозмездно поставила партию оружия Габону

Московский Комсомолец15:37

Россия подарила Габону оружие для защиты редких животных от браконьеров

РБК16:13

Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону

Газета.Ru14:32

В Минобороны РФ сообщили о первых поставках оружия Габону

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