Армия и оружие
REGNUMРоссийское оружие впервые получено правительством Габона
Россия безвозмездно поставила правительству Габона стрелковое оружие для противодействия браконьерам и охраны национальных парков страны, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны РФ.
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с чего всё началось
Россия бесплатно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков, сообщили в Минобороны. Как рассказали в военном ведомстве, Габон реализует программу по защите редких животных – в первую очередь, лесных слонов.РИА Новости14:26
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