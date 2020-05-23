Коронавирус
RT на русскомРоссийское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
В посольстве отметили, что данная мера направлена на прикрытие недоработок американских властей. Ранее МИД России заявил, что решение США выйти из Договора по открытому небу является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.
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Посольство РФ раскритиковало конкурс Госдепа на борьбу с «дезинформацией» России
Московский Комсомолецвчера в 20:18
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Политика
Особое мнение: Николай Сванидзе
Совпадение или не думаю – узнаем через несколько минут, когда "Особое мнение" с Николам Сванидзе продолжится.
Эхо Москвы вчера в 12:59
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
Вести.Ru вчера в 01:29
Политика
Вашингтон назвал главное условие снятия санкций с «Роснефти»
Если какие-либо отношения между «Роснефтью» и режимом Николаса Мадуро будут продолжаться, Вашингтон не отменит санкции, — цитирует помощника РИА Новости.
News.ru вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru 21 мая в 17:15
Энергетика
Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%
Спрос на сжиженный природный газ американского производства в Европе и Азии рухнет на 60% этим летом, сообщило агентство Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 12:15
Армия и оружие
ВО: в США создана мини-торпеда для борьбы с российскими подлодками
Компания Northrop Grumman (США) разработала и 21 мая испытала новую специальную легкую торпеду VLWT для вооружения подлодок типа «Вирджиния».
Недвижимость.RU вчера в 16:55
Спорт
WADA не признает связь между терапевтическими исключениями и победами
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам исследования пришло к выводу, что терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) не имеет значительной связи с победами на Олимпиаде.
Ruposters.ru вчера в 12:26
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 21 мая в 10:06
Происшествия
В Дагестане ликвидировали шесть боевиков
ТАСС вчера в 10:49
Кино
Чернокожий князь Ростов в сериале «Великая» смутил российских зрителей
Российские зрители высказали недовольство князем Ростовым в сериале «Великая». Впечатлениями поделились пользователи Twitter.
Mockva.ru 21 мая в 11:46
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Общество
Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику
Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК вчера в 07:00
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
Lenta.ru вчера в 13:25
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды
Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости вчера в 05:27
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
Общество
Почти 270 человек заразились коронавирусом в Сальском психдиспансере
О ситуации в Сальском психдиспансере во время брифинга рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:02
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Политика
Белорусский эксперт сказал, какую политику должен занять Минск в отношениях с Польшей и Балтией
Белоруссия пытается заниматься экономической прагматикой и снижать в элитах и обществах Польши и стран Прибалтики градус конфликтности по отношению к Минску и Москве.
Украина.ру вчера в 23:35
Футбол
«Цинциннати» опубликовал фото другого специалиста при презентации Стама главным тренером
«Цинциннати» накануне объявил о назначении Япа Стама на пост главного тренера команды.
Матч ТВ вчера в 23:27
Общество
Великобритания введет двухнедельный карантин для въезжающих в страну
С 8 июня Великобритания введет обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в страну, сообщила министр внутренних дел страны Прити Пател.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Авто
В Сети показали изображения нового Genesis GV70
Напомним, что официальная премьера второго кроссовера премиального бренда Genesis GV70 запланирована на октябрь 2020 года.
32CARS.ru вчера в 02:45
Общество
В Свердловской области продлили ограничительные меры до 1 июня
В Свердловской области карантин из-за угрозы коронавируса продлен до 1 июня.
РБК вчера в 11:08
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM вчера в 13:30
Армия и оружие
Американская летающая артиллерийская батарея получит еще и лазер
Основным ограничивающим моментом для установки лазера на технику является ее энерговооруженность, а точнее, мощность бортовых генераторов.
Популярная механика 21 мая в 14:07