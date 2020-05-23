Коронавирус
RT на русскомРоссийское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
В посольстве отметили, что данная мера направлена на прикрытие недоработок американских властей. Ранее МИД России заявил, что решение США выйти из Договора по открытому небу является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.
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Посольство РФ раскритиковало конкурс Госдепа на борьбу с «дезинформацией» России
Московский Комсомолец20:18
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Общество
В Подмосковье ужесточили масочный режим
Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
Аргументы недели 14:56
Здоровье
Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета 19:06
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 21:53
Общество
Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в то время как в России заражены 326 448 человек.
Lenta.ru 20:01
Хоккей
Задоров заявил, что не против подраться с Овечкиным
Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вспомнил о потасовке между форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым и нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
RT на русском 16:43
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Игры
В Star Citizen уже можно поиграть бесплатно
Новым игрокам будет доступен весь имеющийся в игре контент, включая корабли UEE Navy: ассортимент бесплатных звездолётов собираются менять ежедневно, так что при желании можно познакомиться со всеми уже вышедшими.
Игромания.ру 14:28
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru 10:55
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 10:27
Общество
Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае
Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
Хоккей
Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»
Metaratings 08:01
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM 22:29
Авто
Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300
Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.
Car.ru вчера в 02:20
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Здоровье
В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Общество
Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини
В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb 18:24
Футбол
У футболиста «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус
Эхо Москвы в Екатеринбурге 04:55
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Теннис
Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта
22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 07:40
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре данных россиян
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах.
ТВК 11:26
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
Авто
Новые KIA Sorento и Mohave появятся в России в 2020 году
Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA во второй половине нынешнего года на российском рынке запустит продажи четвертого поколения кроссовера Sorento и полноразмерного рамного внедорожника Mohave.
Goroday.ru 11:31
Происшествия
Масштабный пожар разрушил спортивный комплекс в Приморье
Владивосток-Новости 21:00
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12