Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссийское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

В посольстве отметили, что данная мера направлена на прикрытие недоработок американских властей. Ранее МИД России заявил, что решение США выйти из Договора по открытому небу является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.
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Посольство России раскритиковало конкурс Госдепа по борьбе с «дезинформацией» РФ

ТАСС19:48

Посольство РФ раскритиковало конкурс Госдепа на борьбу с «дезинформацией» России

Московский Комсомолец20:18

Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

RT на русском20:11

В России раскрыли причины обвинений США в «дезинформации» по COVID-19

Газета.Ru19:55

США объявили грант на разоблачение «дезинформации здравоохранения» России

РБК20:46

Всплеск русофобии: США уличили в поисках «внешних врагов» при пандемии

РЕН ТВ19:32

Посольство России раскритиковало США за попытки найти «внешнего врага»

РИА Новости19:24
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Общество

В Подмосковье ужесточили масочный режим

Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе.
Аргументы недели 14:56
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Здоровье

Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета 19:06
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Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 21:53
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Шоу-бизнес

«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте

Lisa.ru 04:00
Общество

Бразилия опередила Россию по числу заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, в то время как в России заражены 326 448 человек.
Lenta.ru 20:01
Хоккей

Задоров заявил, что не против подраться с Овечкиным

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров вспомнил о потасовке между форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым и нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
RT на русском 16:43
Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Игры

В Star Citizen уже можно поиграть бесплатно

Новым игрокам будет доступен весь имеющийся в игре контент, включая корабли UEE Navy: ассортимент бесплатных звездолётов собираются менять ежедневно, так что при желании можно познакомиться со всеми уже вышедшими.
Игромания.ру 14:28
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Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru 10:55
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 10:27
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Общество

Голикова спрогнозировала рост смертности от коронавируса в мае

Показатель смертности из-за коронавируса серьёзно вырастет в мае. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
News.ru 08:01
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Хоккей

Каблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»

Metaratings 08:01
Происшествия

В Иркутске пропали четыре ребёнка

Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM 22:29
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Авто

Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300

Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.
Car.ru вчера в 02:20
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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Здоровье

В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок

В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
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Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek

На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
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Общество

Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини

В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb 18:24
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Футбол

У футболиста «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус

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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Теннис

Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта

22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 07:40
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре данных россиян

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах.
ТВК 11:26
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Общество

Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

Lenta.ru 19:48
Общество

Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
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Авто

Новые KIA Sorento и Mohave появятся в России в 2020 году

Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA во второй половине нынешнего года на российском рынке запустит продажи четвертого поколения кроссовера Sorento и полноразмерного рамного внедорожника Mohave.
Goroday.ru 11:31
Происшествия

Масштабный пожар разрушил спортивный комплекс в Приморье

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Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый умный телевизор

Astera 04:07
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Общество

В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом

По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
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