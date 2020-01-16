Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

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