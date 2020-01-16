Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРоссийское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
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Армия взяла под контроль район около российского посольства в Ливане

Телеканал 360°00:56

Гранаты со слезоточивым газом у посольства РФ в Бейруте. Полиция борется с демонстрантами

ТАССвчера в 18:01

Ситуация в Бейруте полностью стабилизировалась после манифестаций

РИА Новости04:03

Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте

Российская газетавчера в 23:20

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

RT на русскомвчера в 20:48

Территория у российского посольства в Ливане находится под контролем местной армии

Комсомольская правдавчера в 22:54

В Бейруте не менее 35 человек пострадали в ходе столкновений с полицией

РБКвчера в 17:48
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Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
РИА Новости 04:43
Политика

Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств

В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.
REGNUM 03:27
Происшествия

Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка

Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.
RT на русском 05:13
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у экс-возлюбленной сына

По словам актрисы, в начале этого года экс-возлюбленная Касаткина сама пришла к ним и попросила, чтобы ребенок некоторое время пожил в звездной семье, на что получила положительный ответ.
VSE42.RU 14 января в 23:31
Политика

Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ

Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Время Н вчера в 11:47
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
РИА Новости 05:27
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат

Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.
РБК 02:35
Экономика

Кредитными продуктами пользуется каждый третий житель РФ

Каждый третий житель России (33%) пользуется кредитными продуктами (кредит в банке, кредитная карта, займ в МФО), показал опрос национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
REGNUM 04:15
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
РБК вчера в 04:19
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

REGNUM вчера в 21:09
Политика

Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия

Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия, сообщил журналистам в четверг и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РИА Новости 04:18
Кино

Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»

Если речь заходит об искусстве, то главным критерием является качество.
Политическая Экспертиза вчера в 08:20
Армия и оружие

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 в январе

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
РИА Новости 04:59
Космос

В центре Млечного пути астрономы обнаружили неизвестные науке объекты

Шесть объектов неизвестной науке природы обнаружили в центре Млечного пути американские астрономы, ведущие наблюдение на побережье Тихого океана.
Южный Федеральный вчера в 22:16
Армия и оружие

Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

Discover24 вчера в 06:16
Политика

МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
RT на русском 03:38
Политика

Политолог оценил внесение кандидатуры Мишустина на должность премьера

Директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов прокомментировал в беседе с RT выдвижение кандидатуры главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
RT на русском 04:58
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

RT на русском 01:18
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник.
ТАСС 05:03
Политика

Мишустин назвал сумму, требуемую на реализацию предложений Путина

Глава Федеральной налоговой службы и кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отмечает, что работа над Посланием главы государства была проведена с точки зрения расчетов.
Экономика сегодня 04:54
Политика

В США дело об импичменте Дональда Трампа передали в сенат

Напомним, что представители Конгресса США инициировали процедуру импичмента действующего президента США 25 сентября прошлого года после того, как Трамп поговорил по телефону со своими украинским коллегой.
Кавказ Пост вчера в 20:33
Культура

Малышева спела песню Билли Айлиш

Московский Комсомолец 05:10
Общество

Рада одобрила законопроект о легализации игорного бизнеса

Верховная рада Украины рассмотрела в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в стране, данное решение поддержали 260 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Взгляд.ру 04:51
Футбол

Хави объяснил, почему отказался возглавить «Барселону»

Бывший футболист "Барселоны" Хави заявил, что отклонил предложение каталонского клуба стать главным тренером "сине-гранатовых".
РИА Новости 05:11
Политика

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
RT на русском вчера в 16:07
Политика

Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева

Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РБК 04:20
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