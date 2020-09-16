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Интерфакс
Интерфакс

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Посольство России запросило консульский доступ к Алексею Навальному

Ст. 36 конвенции предписывает, что консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним. Алексей Навальный был в коме с 20 августа по 7 сентября. Сейчас он лечится в берлинской клинике «Шарите».
Коммерсантъ12:17
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Интерфакс

Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Интерфакс13:33
ТАСС

Посольство РФ в ФРГ не комментирует данные СМИ о запросе консульского доступа к Навальному

ТАСС13:27
РЕН ТВ

Посольство РФ не комментирует сообщения о запросе доступа к Навальному

РЕН ТВ12:53
Lenta.ru

Российское посольство потребовало у Германии доступ к Навальному

Lenta.ru12:57
Дождь

«Коммерсант»: посольство России запросило у Германии разрешение на посещение Навального

Дождь12:56
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Посольство РФ в Германии попросило МИД страны обеспечить консульский доступ к Алексею Навальному

Эхо Москвы13:04
Коммерсантъ

Посольство России запросило консульский доступ к Алексею Навальному

Коммерсантъ12:17

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Sputnik Грузия08:48
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