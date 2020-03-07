с чего всё началось

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.

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Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.

Общество Альфа-банк заблокировал карты россиян Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.

Происшествия В Свердловской области с оторвавшейся льдины сняли 20 рыбаков Спасатели доставили на берег два десятка любителей зимней рыбалки, которые отправились в марте на промысел и оказались на оторвавшейся от берега льдине на водохранилище в Свердловской области.

Общество В Иране от коронавируса умерла депутат парламента Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.