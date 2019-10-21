Политика

Вести.RuВести.RuРоссийское посольство в Чехии обвинили в шпионаже

Российское посольство в Чехии опровергло сообщение об участии в финансировании шпионской сети на территории данной страны.
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с чего всё началось
Ранее издание Idnes
 сообщило, что Коуделка выступил с заявлением о раскрытии на территории Чехии шпионской сети, которая якобы была организована ФСБ России.
RT на русскомвчера в 13:58

Подробнее о событии

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Коммерсантъвчера в 12:27

Посольство в Чехии опровергло информацию о созданной в стране «сети ФСБ»

РБКвчера в 20:12

Посольство России в Чехии опровергло сообщение о «российских шпионах»

RT на русскомвчера в 13:58

Посольство России в Чехии отвергает обвинения в поддержке т.н. «сети ФСБ» в республике

Эхо Москвы00:03

Посольство РФ в Праге опровергло заявления о российской шпионской сети в Чехии

Интерфаксвчера в 13:11

Посольство РФ отвергло обвинения в финансировании шпионской сети в Чехии

РИА Новостивчера в 12:06

В посольстве РФ опровергли заявление главы контрразведки Чехии о раскрытой агентурной сети

ТАССвчера в 12:20
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 02:55, Вашингтон
Политика

В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на очередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде.
ТАСС 02:04
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Здоровье

Новая крыша для больницы стоит 4,5 млн рублей

Мега-Маркс вчера в 08:45
Авто

Компания Audi представила гибридный седан Audi A6 55 TFSI e quattro

Audi A6 получил «зеленую» установку мощностью 367 л.с. Ее создали на базе 2,0-литрового TFSI мощностью 252 л.с. Электродвигатель со 143-сильной отдачей установили в роботизированную коробку S-tronic.
Tvoe-avto.com вчера в 22:15
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие

Зеленскому дали важный совет перед встречей с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский должен брать пример со своего российского коллеги Владимира Путина.
Дни.ру вчера в 16:44
Политика

В Боливии возобновили подсчет голосов на президентских выборах

Эхо Москвы 01:04
Здоровье

Монголия борется с онкологическим бедствием

По данным национальной статистики, в Монголии в год умирают около 4400 человек от рака, 96% случаев рака шейки матки встречается у женщин старше 30 лет.
ИА АРД вчера в 01:51
Футбол

Названа первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»

Сегодня станут известны все 30 номинантов на «Золотой мяч». France Football решило называть фамилии претендентов постепенно.
Soccer.ru вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены

Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 12:46
Происшествия

Мебельный склад горит в Новосибирске

В Новосибирске загорелся мебельный склад. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:21
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Происшествия

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru вчера в 15:51
Политика

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
ПРАЙМ вчера в 21:16
Гаджеты

Apple случайно рассекретила самый мощный MacBook Pro

Анонс нового ноутбука MacBook Pro ожидается до конца октября, однако в сети уже появились его изображения, пишет IXBT.com.
Профиль 19 октября в 21:03
Гаджеты

Компания Huawei анонсировала продажи фитнес-трекера Band 4 в России

UfacityNews.ru вчера в 19:39
Хоккей

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист»

Спорт-Экспресс вчера в 16:21
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Политика

Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп снова заявил о своем намерении заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:45
Авто

Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой

Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Экс-нардеп обвинил премьера Украины в домогательствах к юноше

Бывший депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в домогательствах к сыну своего знакомого.
Известия вчера в 18:55
Авто

Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley

Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня вчера в 04:41
Музыка

На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

Pro Город Сыктывкар вчера в 17:35
Спорт

Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже

Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Происшествия

В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств

Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Российская газета 01:52
Политика

Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Life.ru 02:25
Происшествия

Один погиб и трое пострадали в ДТП на трассе из Томска в аэропорт

В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает УМВД РФ по Томской области. ДТП произошло около 06:56 вторника.
vtomske.ru 02:33
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