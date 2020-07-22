Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста
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РФ направила ноту протеста в Госдеп из-за нападения на российских журналистов в США
Интерфаксвчера в 13:25