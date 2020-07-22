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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста

Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже». По предварительной информации, речь идет о сотрудниках полиции.В источнике
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Газета.Ru

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Газета.Ruвчера в 16:13
РБК

Москва выразила Госдепу протест после нападения на журналистов из России

РБКвчера в 14:40
РИА Новости

Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов

РИА Новостивчера в 13:34
ТАСС

Посольство РФ направило в Госдеп протест из-за нападения на российских журналистов в США

ТАССвчера в 13:38
RT на русском

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

RT на русскомвчера в 13:30
Интерфакс

РФ направила ноту протеста в Госдеп из-за нападения на российских журналистов в США

Интерфаксвчера в 13:25
Известия

Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за нападения на журналистов

Известиявчера в 13:18
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Российская газета21 июля в 06:08
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Сценарист «Мстителей: Финал» раскрыл, как Капитан Америка смог вызвать молнию

Соавтор сценария «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус прокомментировал зрелищную сцену, в которой во время сражения с Таносом (Джош Бролин) Капитану Америке (Крис Эванс) удается вызвать на безумного титана с помощью молота Мьельнира череду мощных ударов молнии.
Киноафиша России21 июля в 13:00
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ruвчера в 13:00
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