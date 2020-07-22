Общество
Эхо МосквыРоссийское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста
Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже». По предварительной информации, речь идет о сотрудниках полиции.
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РФ направила ноту протеста в Госдеп из-за нападения на российских журналистов в США
Интерфаксвчера в 13:25
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Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет вчера в 18:07
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
BFM.ru вчера в 10:39
Путешествия
Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября
В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец вчера в 11:57
Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли убитой девушку
В Москве в квартире в Колпачном переулке нашли тело женщины 1993 года рождения, сообщает Главное следственное управление по Москве.
РБК вчера в 08:38
Общество
Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии
Известия вчера в 08:06
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК вчера в 04:15
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru вчера в 19:31
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
BFM.ru вчера в 14:22
Общество
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
Общество
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество
Илон Маск сообщил, что новый завод Tesla построят в Техасе
Американская компания Tesla планирует построить новый завод в Остине (штат Техас).
Телеканал RTVI вчера в 20:22
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 21 июля в 13:30
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Единоборства
Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат вчера в 08:02
Армия и оружие
В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500
Комплекс противоракетной обороны США (ПРО) ТНААD долгое время считался одним из лучших в мире, однако появление зенитно-ракетных комплексов С-500 "Прометей" подорвет авторитет американских систем, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 18:43
Происшествия
Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля
«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском вчера в 13:49
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском вчера в 22:30
Музыка
Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
Шведская группа ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году.
Вечерняя Москва вчера в 19:57
Спорт
МОК заявил о возможности проведения Олимпиады в Токио без зрителей
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:20
Космос
Впервые в истории астрономы увидели звезду и две ее экзопланеты вместе
LentaChel.ru вчера в 10:22
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
РИА Новости 21 июля в 16:19
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
Путешествия
Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском вчера в 10:27