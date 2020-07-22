Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссийское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста

Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже». По предварительной информации, речь идет о сотрудниках полиции.
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Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Газета.Ruвчера в 16:13

Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за нападения на журналистов

Известиявчера в 13:18

Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов

РИА Новостивчера в 13:34

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

RT на русскомвчера в 13:30

РФ направила ноту протеста в Госдеп из-за нападения на российских журналистов в США

Интерфаксвчера в 13:25

Москва выразила Госдепу протест после нападения на журналистов из России

РБКвчера в 14:40

Правозащитники в США изучают обстоятельства нападения в Портленде на журналистов из России

ТАССвчера в 13:42
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Экономика

Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики

Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет вчера в 18:07
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Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

BFM.ru вчера в 10:39
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Путешествия

Крым станет доступен для субсидированных поездок с 1 октября

В тоже время поездки в регионы, которые пользуются особым спросом - Крым и Краснодарский край - начнут субсидироваться с 1 октября.
Московский Комсомолец вчера в 11:57
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Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли убитой девушку

В Москве в квартире в Колпачном переулке нашли тело женщины 1993 года рождения, сообщает Главное следственное управление по Москве.
РБК вчера в 08:38
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Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия вчера в 08:06
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Хоккей

Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев

В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
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Армия и оружие

В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК вчера в 04:15
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Общество

Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы

В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru вчера в 19:31
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Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 07:19
Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru вчера в 14:22
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Общество

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК вчера в 20:13
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru вчера в 08:34
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Общество

Илон Маск сообщил, что новый завод Tesla построят в Техасе

Американская компания Tesla планирует построить новый завод в Остине (штат Техас).
Телеканал RTVI вчера в 20:22
Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 21 июля в 13:30
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
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Единоборства

Исмаилов потяжелел до 97 кг перед боем с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, какой вес ему удалось набрать в ходе подготовки к поединку с другим бойцом MMA Александром Емельяненко.
Чемпионат вчера в 08:02
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Армия и оружие

В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500

Комплекс противоракетной обороны США (ПРО) ТНААD долгое время считался одним из лучших в мире, однако появление зенитно-ракетных комплексов С-500 "Прометей" подорвет авторитет американских систем, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 18:43
Происшествия

Суд приступит к рассмотрению дела Ефремова 29 июля

«По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
RT на русском вчера в 13:49
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Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском вчера в 22:30
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Музыка

Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни

Шведская группа ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году.
Вечерняя Москва вчера в 19:57
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Спорт

МОК заявил о возможности проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:20
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Космос

Впервые в истории астрономы увидели звезду и две ее экзопланеты вместе

LentaChel.ru вчера в 10:22
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

РИА Новости 21 июля в 16:19
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».
Ридус вчера в 15:49
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Путешествия

Сочи скоро треснет (и Крым тоже): фото и видео с переполненного русского юга

НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
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Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
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Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 10:27
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