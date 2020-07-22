Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссийское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста

Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже». По предварительной информации, речь идет о сотрудниках полиции.
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Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

Газета.Ru16:13

Москва выразила Госдепу протест после нападения на журналистов из России

РБК14:40

Посольство РФ направило в Госдеп протест из-за нападения на российских журналистов в США

ТАСС13:38

Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов

РИА Новости13:34

Россия направила ноту в Госдеп США после нападения на журналистов

RT на русском13:30

РФ направила ноту протеста в Госдеп из-за нападения на российских журналистов в США

Интерфакс13:25

Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за нападения на журналистов

Известия13:18
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
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Американские ученые установили влияние всех фаз сна на учебу

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Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti резко подорожала

Недавно стало известно, что видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и другие модели сняли с производства.
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Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных симптомов больного сердца

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Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко

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Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.
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Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства

Премьер Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства.
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Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217

В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
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Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

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Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
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Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

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Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

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Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

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