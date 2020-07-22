Общество
Эхо МосквыРоссийское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста
Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже». По предварительной информации, речь идет о сотрудниках полиции.
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Наука
Американские ученые установили влияние всех фаз сна на учебу
Ученые фиксировали и проводили анализ мозговых волн человека в процессе сна, измеряли уровни глутамата и гамма-аминомасляных кислот.
Live24 07:25
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Футбол
«Спартак» победил «Рубин» благодаря голам с пенальти в 30-м туре РПЛ
Московский «Спартак» обыграл «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:58
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti резко подорожала
Недавно стало известно, что видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и другие модели сняли с производства.
Ferra 12:44
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета в АПЛ
На сегодняшний день «Астон Вилла» набрала 34 очка и вышла на 17-е месте в турнирной таблице АПЛ, покинув зону вылета.
REGNUM 00:24
Здоровье
Кардиолог Зубаилова озвучила пять главных симптомов больного сердца
Врач общей практики и кардиолог Светлана Зубаилова в своем Instagram рассказала, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу.
Сайт интересных новостей 19:59
Шоу-бизнес
Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко
Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
Bimru.ru вчера в 10:27
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru 13:07
Экономика
Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства
Премьер Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства.
РИА Новости 06:42
Космос
Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217
В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ru 13:45
Политика
Трамп допустил закрытие других дипломатических миссий Китая в США
Вашингтон, 23 июля 2020, 02:42 — REGNUM Вслед за генеральным консульством Китая в Хьюстоне, власти США могут закрыть и другие дипломатические миссии КНР, заявил 22 июля американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 19:42
Гаджеты
Apple выпустила новую бета-версию iOS 14
Компания Apple выпустила третьи бета-версии операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad.
Деловое.ТВ 15:05
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 06:08
Экономика
Зюганов отказался называть Силуанова «товарищем»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал бюджетную политику РФ и министра финансов Антона Силуанова, которого, по его словам, "пока не тянет", чтобы называться "товарищем".
РИА Новости 06:34
Общество
Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
До конца 2020 года эпидемия коронавируса в России не завершится.
Петрозаводск говорит 12:08
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Футбол
Клопп рассказал о гордости за выдающийся сезон «Ливерпуля»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о гордости за проведение выдающегося сезона.
Газета.Ru 20:56
Футбол
Матчи плей-офф УПЛ смогут посетить 25 процентов зрителей
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко согласовали допуск зрителей в тестовом режиме на матчи плей-офф Украинской премьер-лиги (УПЛ) за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, сообщается на сайте УАФ.
РИА Новости 14:17
Армия и оружие
В России начались испытания новейшего вертолета для спецназа
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступил к летным испытаниям новейшего вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для спецназа.
РБК 04:15
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
РИА Новости 16:48
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова.
News.ru 12:49
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий дистанционную занятость.
Новые Ведомости 05:18
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:09
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru 11:20
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com 01:35
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17