Политика
RT на русскомРоссийское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
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Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском 08:08
с чего всё началось
Ранее ведомство опубликовало сообщение, в котором призвало посольство РФ в Софии не настаивать на "сомнительном тезисе" о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением стран Восточной Европы.Российская газета07:58
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Деян Ловрен: «Я очень хотел уйти из „Ливерпуля“, но Клопп не дал»
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен в интервью Sportske Novosti признался, что очень хотел покинуть клуб, но тренер Юрген Клопп не дал ему этого сделать.
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Завершено следствие по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
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В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
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Глава ВВС Индии: вертолеты Apache усилят боевую мощь индийской авиации
Начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что новые американские вертолеты АН-64Е Apache существенно повысят оперативные возможности и усилят боевую мощь индийской авиации.
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Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов.
REGNUM 11:25
Культура
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Фигурное катание
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Газета.Ru 09:20
Политика
Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Авто
В России начались продажи нового грузовика «Садко Next»
Группа «ГАЗ» объявила о начале продаж нового внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», который стал преемником модели ГАЗ-3308 «Садко».
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Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов
Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Игры
Обзор Gears 5. И снова бьём мы Саранчу!
Неудачники из Дельты Gears 5 продолжает историю Gears of War 4, где мы играли за сына Маркуса Феникса, Джеймса, и противостояли как Рою (мутировавшей Саранче — рептилоидной расе гуманоидов, стремящейся уничтожить человечество), так и правительственным войскам Коалиции.
Игромания.ру 09:01
Авто
Nissan представил Juke второго поколения
Что касается платформы, то в основу легло модульное шасси CMF-B, ранее ставшее основой кроссовера Renault Captur второго поколения.
Авторамблер 03:31
Энергетика
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Баскетбол
Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира
Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Экономика
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РБК 00:05
Политика
Московские коммунисты поддержат «Умное голосование» Навального
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Коммерсантъ вчера в 03:41
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
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BFM.ru 03:22
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
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Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке
Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области, следственные органы проводят проверку, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
РИА Новости 11:40