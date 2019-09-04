с чего всё началось

Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Футбол Деян Ловрен: «Я очень хотел уйти из „Ливерпуля“, но Клопп не дал» Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен в интервью Sportske Novosti признался, что очень хотел покинуть клуб, но тренер Юрген Клопп не дал ему этого сделать.

Происшествия Завершено следствие по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана ФСБ завершила расследование уголовное дело гражданина США Пола Уилана, которого подозревают в шпионаже.

Происшествия В Ставрополье разбился штурмовик Су-25 В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.

Армия и оружие Глава ВВС Индии: вертолеты Apache усилят боевую мощь индийской авиации Начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что новые американские вертолеты АН-64Е Apache существенно повысят оперативные возможности и усилят боевую мощь индийской авиации.

Здоровье Алтайские школы получили 16 новых автобусов Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов.

Культура Проект общественного пространства в Таврическом саду определит конкурс Конкурс на лучший проект реновации заброшенных оранжерей в Таврическом саду Санкт-Петербурга и создания нового общественного пространства объявят до конца сентября, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Фигурное катание Загитова провела тренировку в Москве Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала ведущей открытой тренировки в Москве, сообщает ТАСС.

Политика Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.

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Кино Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.

Игры Обзор Gears 5. И снова бьём мы Саранчу! Неудачники из Дельты Gears 5 продолжает историю Gears of War 4, где мы играли за сына Маркуса Феникса, Джеймса, и противостояли как Рою (мутировавшей Саранче — рептилоидной расе гуманоидов, стремящейся уничтожить человечество), так и правительственным войскам Коалиции.

Авто Nissan представил Juke второго поколения Что касается платформы, то в основу легло модульное шасси CMF-B, ранее ставшее основой кроссовера Renault Captur второго поколения.

Энергетика В Польше пообещали порвать с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Баскетбол Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.

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Политика Московские коммунисты поддержат «Умное голосование» Навального Московское отделение партии КПРФ заявит о поддержке «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального, сообщил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин телеканалу «Дождь».

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Шоу-бизнес Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.

Политика Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире» Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.