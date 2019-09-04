Политика

RT на русскомRT на русскомРоссийское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
Читать в источнике
Комментировать1367
Франц Клинцевич
Опять политическая конъюнктура берёт верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском 08:08
с чего всё началось
Ранее ведомство опубликовало сообщение
, в котором призвало посольство РФ в Софии не настаивать на "сомнительном тезисе" о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением стран Восточной Европы.
Российская газета07:58

Подробнее о событии

Поклонская жестко ответила на заявление МИД Болгарии о победе над нацизмом

РИА Новости09:15

В Совфеде призвали Радева отреагировать на заявление МИД Болгарии

Московский Комсомолец04:53

В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой

РБК06:52

В Госдуме напомнили о вкладе СССР в развитие Болгарии

Известия07:52

В Болгарии вспомнили об энергопроектах с Россией после заявления МИД

REGNUM08:58

В России ответили на заявление МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой

RT на русском08:08

В РВИО заявили, что в Болгарии забывают о вкладе СССР в освобождение страны от нацизма

ТАСС02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:47, Вашингтон

«Братушки» плюнули под ноги Москве

Вести.UZ01:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:47, Вашингтон
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны

РБК 05:57
Футбол

Деян Ловрен: «Я очень хотел уйти из „Ливерпуля“, но Клопп не дал»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен в интервью Sportske Novosti признался, что очень хотел покинуть клуб, но тренер Юрген Клопп не дал ему этого сделать.
Спорт-Экспресс 10:45
Происшествия

Завершено следствие по делу обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

ФСБ завершила расследование уголовное дело гражданина США Пола Уилана, которого подозревают в шпионаже.
Интерфакс 11:35
Происшествия

В Ставрополье разбился штурмовик Су-25

В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Армия и оружие

Глава ВВС Индии: вертолеты Apache усилят боевую мощь индийской авиации

Начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что новые американские вертолеты АН-64Е Apache существенно повысят оперативные возможности и усилят боевую мощь индийской авиации.
REGNUM 09:14
Здоровье

Алтайские школы получили 16 новых автобусов

Всего по стране школы получат 2,45 тыс. школьных автобусов.
REGNUM 11:25
Культура

Проект общественного пространства в Таврическом саду определит конкурс

Конкурс на лучший проект реновации заброшенных оранжерей в Таврическом саду Санкт-Петербурга и создания нового общественного пространства объявят до конца сентября, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:37
Фигурное катание

Загитова провела тренировку в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала ведущей открытой тренировки в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:20
Политика

Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Авто

В России начались продажи нового грузовика «Садко Next»

Группа «ГАЗ» объявила о начале продаж нового внедорожного грузового автомобиля «Садко Next», который стал преемником модели ГАЗ-3308 «Садко».
Профиль 05:24
Кино

Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов

Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.
Петербургский дневник 11:24
Игры

Обзор Gears 5. И снова бьём мы Саранчу!

Неудачники из Дельты Gears 5 продолжает историю Gears of War 4, где мы играли за сына Маркуса Феникса, Джеймса, и противостояли как Рою (мутировавшей Саранче — рептилоидной расе гуманоидов, стремящейся уничтожить человечество), так и правительственным войскам Коалиции.
Игромания.ру 09:01
Авто

Nissan представил Juke второго поколения

Что касается платформы, то в основу легло модульное шасси CMF-B, ранее ставшее основой кроссовера Renault Captur второго поколения.
Авторамблер 03:31
Кино

Няня против зомби: вышел русский трейлер хоррор-комедии «Маленькие чудовища»

Фильм Про 10:38
Происшествия

Суд признал виновным фигуранта дела 27 июля Коваленко

Известия 09:17
Энергетика

В Польше пообещали порвать с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.
Lenta.ru 11:27
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Политика

Глава администрации Зеленского спародировал Порошенко

Известия 09:50
Баскетбол

Российские баскетболисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

Мужская сборная России по баскетболу в матче первого группового этапа чемпионата мира проиграла команде Аргентины со счетом 61:69.
РБК 11:00
Экономика

Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков

Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
РБК 00:05
Политика

Московские коммунисты поддержат «Умное голосование» Навального

Московское отделение партии КПРФ заявит о поддержке «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального, сообщил депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин телеканалу «Дождь».
Коммерсантъ вчера в 03:41
Политика

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Шоу-бизнес

Отца Бузовой разыскивают за неуплату долга в 35 тыс. рублей

iReactor 04:11
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Хоккей

«Салават Юлаев» в выездном матче обыграл «Куньлунь Ред Стар»

Телеканал UTV 09:52
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика

Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»

Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Происшествия

В Вологодской области пропала двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области, следственные органы проводят проверку, говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
РИА Новости 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное